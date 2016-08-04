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Dünya

Davut’u giydirmek istiyorlar!

Rönesans’ın sembollerinden olan heykel, 512 yıl sonra tartışma konusu oldu

04 Ağustos 2016 22:49

Rusya’nın Sen Petersburg şehrinde Davut heykelinin şehre yerleştirilmiş bir kopyasının sansürlenmesi konusunda tek bir kişiden gelen talebin ısrarı halk oylamasına uzandı. 

Milliyet’in haberine göre, Saint Anne meydanında kilisenin yanında çıplak olarak bulunan heykelin şehirde yaşayan çocukların ahlaki değerlerini bozduğu iddiası önce tek bir kişi tarafından ısrarla dile getirildi.

Heykelin yakınında olduğu okulun müdürünün çocukların ahlakını bozmayacağı konusunda ifadesine rağmen heykeli yerleştiren sergi organizasyonu internet üzerinden bir halk oylaması yapma kararı aldı. Oylama 16-23 Ağustos tarihinde yapılacak. İtalyan basını ise ünlü heykelin sansürlenmesi konusundan dolayı epey rahatsız.  

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