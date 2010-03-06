Davutoğlu'nun uçağı, zincirleme kazaya karıştı

T24 - Mısır'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönme hazırlığı içinde olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu Kahire'den getirecek bir Türk özel şirketine ait uçak, yerde zincirleme kaza yaptı.



Kahire Uluslararası Havalimanı'nda park halinde olan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için hazırlanan özel uçak, teknisyenin lastiklerdeki takozların alması üzerine içinde pilotları yokken apronda kaymaya başladı.



Döysa Hava Taksi şirketine ait Challenger 605 tipi uçak apronda park yerindeki hafif bir meyil nedeniyle kayarak hemen yanında ve park halindeki Mısır bayraklı bir başka Challenger 605 uçağına çarptı. Bu sırada kayan iki uçak, park halindeki üçüncü bir iş jetine çarparak zincirleme kaza meydana geldi.



Kazanın ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu getirecek olan uçağın pilotları iş jetinin başına çağrıldı. Uçağın motor ve kanat bölümünde hasar meydana geldiği belirlendi. İkinci Challenger 605 tipi uçakta ise daha fazla hasar olduğu, üçüncü uçakta hasarın az olduğu belirlendi.



Uzmanlar, iki gündür yerde bekleyen uçağın akümülatör boşaldığı için frenlerinin normal olarak tutmadığını, motor çalıştırmadan önce de takozlarının alınmasının yanlış bir hareket olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak Mısır Sivil Havacılık teşkilatı kaza komisyonu soruşturma başlattı.Bakan Türkiye’den gelen bir başka uçakla geri döndü.







