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Politika

Davutoğlu'nun torun hasreti

Amerika'dan dönen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 3,5 aylık torunu Nur Ferah ile Atatürk Havalimanı'nda hasret giderdi.

02 Ekim 2011 03:00



T24- Amerika'daki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Türkiye'ye dönen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Atatürk Havalimanı VİP salonuna getirttiği 3,5 aylık torunu Nur Ferah ile hasret giderdi. Davutoğlu, torununu bir an olsun kucağından bırakmadı ve Ankara'ya gideceği uçağın altına kadar götürdü.



New York'ta 66. Dönem BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu gün saat 09.10’da THY’nin tarifeli uçağı ile New York’tan İstanbul’a geldi. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul'a gelen Bakan Davutoğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda 10.00 uçağı ile Ankara’ya gitmek için bir süre bekledi. Bu sırada kızı Sefure’ye de telefon eden Davutoğlu kısa süre de olsa çok özlediği ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle bir türlü göremediği torunu Nur Ferah’ı görmek istediğini bildirdi.


Kızı Sefure'nin getirdiği 3,5 aylık torunu ile VİP salonu Bakan Odasında hasret gideren Dışişleri Bakanı Davutoğlu yetkililer tarafından uçağa çağırılınca kucağına aldığı Nur Ferah’tan bir türlü ayrılamadı. Kucağında torunu olduğu halde VİP otobüsüne binen Ahmet Davutoğlu beş dakika da olsa Nur Ferah’ı sevdi. Daha sonra Nur Ferah’ı annesine teslim eden Ahmet Davutoğlu TBMM açılışana katılmak için THY’nin saat 10.00 uçağı ile Ankara’ya gitti.


Davutoğlu bir soru üzerine Londra’da hayatını kaybeden Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın cenazesine katılmak için yarın Kırım’a gideceğini açıkladı.

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