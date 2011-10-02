Davutoğlu'nun torun hasreti

T24-

New York'ta 66. Dönem BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu gün saat 09.10’da THY’nin tarifeli uçağı ile New York’tan İstanbul’a geldi. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul'a gelen Bakan Davutoğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda 10.00 uçağı ile Ankara’ya gitmek için bir süre bekledi. Bu sırada kızı Sefure’ye de telefon eden Davutoğlu kısa süre de olsa çok özlediği ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle bir türlü göremediği torunu Nur Ferah’ı görmek istediğini bildirdi.Kızı Sefure'nin getirdiği 3,5 aylık torunu ile VİP salonu Bakan Odasında hasret gideren Dışişleri Bakanı Davutoğlu yetkililer tarafından uçağa çağırılınca kucağına aldığı Nur Ferah’tan bir türlü ayrılamadı. Kucağında torunu olduğu halde VİP otobüsüne binen Ahmet Davutoğlu beş dakika da olsa Nur Ferah’ı sevdi. Daha sonra Nur Ferah’ı annesine teslim eden Ahmet Davutoğlu TBMM açılışana katılmak için THY’nin saat 10.00 uçağı ile Ankara’ya gitti.Davutoğlu bir soru üzerine Londra’da hayatını kaybeden Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın cenazesine katılmak için yarın Kırım’a gideceğini açıkladı.