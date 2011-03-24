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DAVUTOĞLU'NUN TEMASLARI YOĞUN ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 01:04

-DAVUTOĞLU'NUN TEMASLARI YOĞUN ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu görüşmelerde muhataplarıyla NATO'da devam etmekte olan müzakereleri ele aldı.  Davutoğlu muhataplarına, Türkiye'nin, NATO'nun Libya konusundaki harekat planı çerçevesinde uçuşa yasak bölgenin komuta ve kontrolüne ilişkin görüşlerini aktardı.

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