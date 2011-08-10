-DAVUTOĞLU'NUN SURİYE ZİYARETİ LÜBNAN BASININDA BEYRUT (A.A) - 10.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dün Suriye'ye yaptığı ve bütün dünyanın ilgiyle izlediği ziyaret, Lübnan gazetelerinde de geniş bir şekilde yer aldı. Essafir gazetesinde, birinci sayfadan Suriye lideri Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun görüşme sırasında çekilen fotoğrafı eşliğinde verilen haberde, "Suriye ile Türkiye arasında diyalog yeniden kuruldu. Öncelik istikrar" başlığı yer aldı. Haberde Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye yönetimine Türkiye'nin mesajlarını açık olarak verdiği görüşlerine yer veriliyor. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ise, ülkedeki terörist gruplara asla müsaade etmeyeceklerini ve istikrarı korumak için gerekenleri yapacağını söylediği belirtildi. Gazetede yer alan haberde, görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği ve önce heyetler, sonra da Esad ve Davutoğlu arasında 3'er saat sürdüğü kaydedildi. Ennahar gazetesi ise, "Davutoğlu Şam'a şiddeti durdurması için kısa bir süre verdi" başlığıyla, görüşmeleri birinci sayfadan geniş olarak okurlarına duyurdu. Görüşme sırasında Davutoğlu'nun, bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda Türkiye'nin bütün düşüncelerini detaylı olarak anlattığı ve akan kanın bir an önce durması gerektiğini söylediği belirtildi. El Mustakbel gazetesi ise birinci sayfadan verdiği haberde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Suriye'ye yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yazılı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise sözlü mesajını Esad'a ilettiğini duyurdu.