Davutoğlu'nun ortak deklarasyon teklifine MHP ve HDP'den ret

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin Amara Kültür Merkezinde önünde basın açıklaması yaparken gerçekleşen bombalı saldırının ardından AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3 parti liderlerine seslenerek teröre karşı ortak deklarasyon çağrısı yaptı. Davutoğlu'nun bu çağrısına önce MHP sonra da HDP karşı çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş deklarasyonla ilgli "Siz Dolmabahçe deklarasyonuna sahip çıkamaz durumdayken yeni deklarasyon yapmanızın anlamı yok" dedi.

Davutoğlu, Suruç katliamının ardından, "Bu saldırının hedefi Türkiye'dir, Türk demokrasisidir diyorsak, şimdi dört genel başkanın da bir araya gelerek ortak deklarasyona imza atmamız lazım. Ben bunu yapmaya hazırım. Gün bugündür" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Davutoğlu'nun bu çağrısını önce MHP sonrasında ise HDP geri çevirdi.

İlk geri çeviren MHP oldu

Ortak deklarasyona karşı çıkan ilk parti MHP oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki geceki yazılı açıklamasında, şu ifadelerle ortak deklarasyon için "yokum" dedi:

"IŞİD ve PYD arasındaki çatışmayı Türkiye'ye taşımak isteyenlere koz verircesine, dört siyasi partinin genel başkanı bir araya gelerek teröre karşı ortak bir deklarasyona imza çağrısı samimiyet ve gerçeklerden uzaktır. MHP'nin şiddet ve teröre karşı nerede durduğu bellidir. Bu konuda hiç kimseye ispat yükümlülüğü yoktur. Eğer Davutoğlu, teröre karşı tavır alacaksa ve de imza atacak bir ortak arıyorsa öncelikle çözüm sırdaşı HDP'nin kapısını çalmalı ve bu PKK imalatını ikna etmelidir. Bunun için Dolmabahçe mutabakatından dolayı millet huzurunda özür dilemeli, pişmanlık duymalıdır. MHP'nin duruşu deklarasyonlara bağlı olmayıp büyük Türk milletinin bizatihi varlık ve vicdanıyla temellenmiştir. Terörle arasına çizgi çekemeyenler, bölücülerle şaibeli ve şuursuz ilişki kuranlar hazırlanacak bir deklarasyona imza yerine Türkiye'nin milli hak ve çıkarlarını savunacak erdemi gösterebilmelidir."

HDP'den de ret yanıtı geldi

Davutoğlu çağrısını yineledi ama HDP'den de, "ret" yanıtı geldi

Bahçeli'nin açıklaması sonrası AKP'de gözler HDP'ye çevrilmişti. Konunun da değerlendirildiği HDP'nin olağanüstü MYK'sı sürerken Şanlıurfa'ya giden Davutoğlu, çağrısını yineledi. Ancak HDP'den de kısa süre sonra olumsuz mesaj geldi.

Selahattin Demirtaş, MYK sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nca, "yok" sayıldığını belirttiği Dolmabahçe mutabakatına gönderme yaparak, Davutoğlu'na, "Siz o deklarasyona sahip çıkamaz durumdayken yeni deklarasyon yapmanızın anlamı olmuyor. Yarın bir gün ortak imzaladığımız deklarasyona ne kadar sahip çıkabilirsiniz? Ne kadar iradeniz var, gündeminize, partinize ne kadar hakimsiniz görmek istiyoruz. Dolmabahçe deklarasyonuna karşı tavrınız nedir? Bunlarla ilgili düşüncelerinizi duymak istiyoruz öncelikle" yanıtını verdi. HDP, herkesi IŞİD'e karşı Barış Platformu etrafında birleşmeye çağırdı.