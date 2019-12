-DAVUTOĞLU'NUN NEW YORK'TAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun New York'taki temasları devam ediyor. Bakan Davutoğlu bugün Türkevi'nde yaptığı basın toplantısının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ''terörizmle mücadele'' konulu Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık yaptı. Davutoğlu, daha sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile makamında görüştü ve görüşme çıkışında, Genel Sekreterin, BM'nin Pakistan'a Yardımlar Özel Temsilcisi olarak Engin Soysal'ı atadığını duyurdu. BM'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın çalışma yemeğine de katılan Davutoğlu, daha sonra BM'de basına kapalı düzenlenen ikili görüşmelerine devam etti. Davutoğlu, bu kapsamda Singapur Dışişleri Bakanı George Yeo, Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Luiz N. Amorim ve Yemen Dışişleri Bakanı Abu Bakr Abdullah Al-Kurbi ile görüştü. Davutoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesi ise sürüyor. Davutoğlu, BM'deki temaslarının ardından New York'tan Boston'a hareket edecek.