T24 LogoT24 Logo
Dünya

DAVUTOĞLU'NUN NEW YORK'TAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Eylül 2010 03:08

-DAVUTOĞLU'NUN NEW YORK'TAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun New York'taki temasları devam ediyor. Bakan Davutoğlu bugün Türkevi'nde yaptığı basın toplantısının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ''terörizmle mücadele'' konulu Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık yaptı. Davutoğlu, daha sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile makamında görüştü ve görüşme çıkışında, Genel Sekreterin, BM'nin Pakistan'a Yardımlar Özel Temsilcisi olarak Engin Soysal'ı atadığını duyurdu.  BM'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın çalışma yemeğine de katılan Davutoğlu, daha sonra BM'de basına kapalı düzenlenen ikili görüşmelerine devam etti. Davutoğlu, bu kapsamda Singapur Dışişleri Bakanı George Yeo, Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Luiz N. Amorim ve Yemen Dışişleri Bakanı Abu Bakr Abdullah Al-Kurbi ile görüştü.  Davutoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesi ise sürüyor. Davutoğlu, BM'deki temaslarının ardından New York'tan Boston'a hareket edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24