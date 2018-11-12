Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfın üniversitesine Danıştay engeli

Danıştay 13’üncü Daire, Mimarlar Odası'nın açtığı dava sonucunda Kartal’da bulunan, TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik kıymetli taşınmazın, bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devrinin yürütmesini durdurdu.

Söz konusu üniversitenin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olması dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre Anadolu yakasının en kıymetli arazilerinden biri olarak gösterilen, Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi’nde bulunan TEKEL’e ait 297 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın İstanbul Şehir Üniversitesi’ne “bedelsiz” devrine ilişkin Mimarlar Odası’nın açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cevizli Tekel Dayanışması’nın bileşenlerinden olan Mimarlar Odası’nın açtığı davada, oy çokluğuyla kabul edilen Danıştay 13’üncü Daire, 2018/361 esas numaralı kararda şöyle dendi:

“Davaya konu taşınmazın, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz devredilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır."

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na açtığı davada İstanbul Şehir Üniversite müdahildi.

"Doğal sit alanı" dendi

Davacı, ‘taşınmazın da bulunduğu Dragos bölgesinin doğal SİT alanı olduğunu, 1-5000 ölçekli imar planında şehir parkı olarak onaylanan alanın plan tadilatlarıyla yapılaşmaya açıldığını, taşınmazın da yer aldığı bölgede önemli arkeolojik kalıntılar bulunduğunu ve kazı çalışmalarının bitmediğini’ belirtti.

Davalılar ile müdahil ise kendilerini, ‘işlemde hukuka aykırılık olmadığını, üniversitenin kamu hizmeti icra ettiğini söyleyerek ve davacının bu davayı açma yetkisi bulunmadığını’ öne sürerek savundular.

Ancak Danıştay 13’üncü Daire, değeri çok yüksek olduğu ifade edilen taşınmazın, vakıf üniversitesine devrini durdurdu.

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