Davutoğlu'nun konuşmasının satır aralarından: Anayasada vatandaşlık tanımından Türk ifadesi çıkıyor mu?

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı AKP’nin seçim bildirgesinin satır aralarında önemli değişikliklerin sinyalleri de yer alıyor. “Yeni anayasada herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans olmayacak” ifadesi, Anayasa’daki vatandaşlık tanımından “Türk” sözcüğünün çıkarılacağı şeklinde yorumlandı. bildirgede, merkezi idarenin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere devri konusunda da önemli taahhütler yer aldı. Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, görev devrinin “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler doğrultusunda" yapılacağı belirtildi, bu çerçevede yasal bir zemin oluşturulacağı vaadi yer aldı.

Seçim bildirgesinin siyasi bölümünde, bildirgenin 1920 tarihli Türkiye'nin ilk Anayasası'nın "referans kabul edildiği" vurgulandı. Bildirgede "katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa" amaçlandığı belirtilerek, yeni Anayasa'da şu unsurların yer alacağı sözü verildi;

* Yaşam tarzına saygı

* Eşit vatandaşlık

* Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasi

* Kolluğa yönelik şikayetlerin üzerine etkin şekilde gidilmesi

* Siyasi etik kurallarının hayata geçirilmesi

* Sivil toplum kuruluşlarına yeni düzenleme;

* Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ayrı finansal raporlama standartdı

Yeni anayasa nasıl olacak?

AKP'nin seçim bildirgesinde, amaçlanan yeni Anayasa'nın nasıl olacağına ilişkin partinin bakışı da anlatıldı. Buna göre, yeni Anayasa;

* Bireysel özgürlüklere dayanacak, insan onurunu temel alacak

* Vatandaş ve toplum odaklı olacak

* Vesayet izlerini silecek

* Daha fazla demokratikleşme sağlayacak

* Parti kapatmaya uluslararası standart getirecek

Anayasa'daki ‘Türk’ ifadesi çıkarılabilir

AKP'nin seçim bildirgesinde dikkat çeken bir başka unsur ise, yeni Anayasa'da "Türk" kelimesinin çıkarılacağının işaretini veren bölüm oldu. Bildirgede şöyle denildi;

"Yeni anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır."