Davutoğlu'nun konuşması uçuşa geçen doları nasıl etkiledi?

AKP'de olağanüstü kongre kararıyla geçen gece 3 liraya yaklaşan dolar, dün öğle saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun veda konuşmasının ardından dolar 2,90'ın altına kadar geriledi.

Dolar/TL, geçen akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından AKP'de olağanüstü kongreye gidileceği ve Davutoğlu'nun aday olmayacağı haberiyle yükselmişti.

Davutoğlu'nun konuşması öncesinde 2,94'ün üzerine çıkan dolar Davutoğlu'nun mesajları sonrası 2,90'ın altına kadar geriledi. Kur en düşük 2,8955'i gördü. Dolar şu dakikalarda 2,91 sınırında seyrediyor.

Euro da 3,36 liradan 3,31 seviyesine kadar geriledi.

Kur geçen gece illikit piyasada 2.9765 seviyesini test ettikten sonra bu sabah 2.93 seviyesinde güne başladı.

Geçen hafta dolardaki küresel zayıf seyre paralel altı ayın en düşük seviyeleri olan 2.80'in altında işlem gören dolar/TL, düne 2.85'in hemen üzerinde başladıktan sonra Erdoğan Davutoğlu görüşmesi öncesinde 2.8850 civarında işlem görüyordu.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirterek, yurt içinde ise siyasi gelişmelerin piyasaların odak noktasına yerleştiğini belirtiyor.

Dolarda kritik seviyeler

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin doların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de 2,98 seviyesinin direnç, 2,9150 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydediyor

Serbest piyasada döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İstanbul alış-satış

ABD Doları 2,9180 2,9200

Euro 3,3400 3,3420

Sterlin 4,2340 4,2360

Ankara

ABD Doları 2,9000 2,9250

Euro 3,3200 3,3500

Sterlin 4,1730 4,2570