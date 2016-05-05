T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Davutoğlu'nun konuşması uçuşa geçen doları nasıl etkiledi?

Dolar, geçen akşam kongre kararı sonrası 2,94'ün üzerine çıkmıştı

05 Mayıs 2016 18:30

AKP'de olağanüstü kongre kararıyla geçen gece 3 liraya yaklaşan dolar, dün öğle saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun veda konuşmasının ardından dolar 2,90'ın altına kadar geriledi.

Dolar/TL, geçen akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından AKP'de olağanüstü kongreye gidileceği ve Davutoğlu'nun aday olmayacağı haberiyle yükselmişti.

Davutoğlu'nun konuşması öncesinde 2,94'ün üzerine çıkan dolar Davutoğlu'nun mesajları sonrası 2,90'ın altına kadar geriledi. Kur en düşük 2,8955'i gördü. Dolar şu dakikalarda 2,91 sınırında seyrediyor.

Euro da 3,36 liradan 3,31 seviyesine kadar geriledi. 

Kur geçen gece illikit piyasada 2.9765 seviyesini test ettikten sonra bu sabah 2.93 seviyesinde güne başladı.

Geçen hafta dolardaki küresel zayıf seyre paralel altı ayın en düşük seviyeleri olan 2.80'in altında işlem gören dolar/TL,  düne 2.85'in hemen üzerinde başladıktan sonra Erdoğan Davutoğlu görüşmesi öncesinde 2.8850 civarında işlem görüyordu.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirterek, yurt içinde ise siyasi gelişmelerin piyasaların odak noktasına yerleştiğini belirtiyor.

 

Dolarda kritik seviyeler

 

 

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin doların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de 2,98 seviyesinin direnç, 2,9150 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydediyor

 

Serbest piyasada döviz kurları

 

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: 

İstanbul alış-satış

ABD Doları 2,9180 2,9200
Euro 3,3400 3,3420
Sterlin 4,2340 4,2360

Ankara

ABD Doları 2,9000 2,9250
Euro 3,3200 3,3500
Sterlin 4,1730 4,2570

ETİKETLER

dolardavutoğlukonuşmadüştüyükseldiekonomi

İlgili Haberler

AKP'den "Mayıs sonu kongre" kararı geldi; dolar uçuşa geçti

1 saat 40 dakika süren kritik toplantı öncesinde 2.8875 liradan işlem gören dolar, toplantının sona ermesinin ardından 2.95'yi gördü

AKP’de kongre depremi sonrasında dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9390, avro 3,3770 liradan güne başladı

Davutoğlu icraat listesiyle veda etti: Mutabakat yok aday olmam; olanlar benim tercihim değil, zaruret!

"MKYK sürecinde yaşananları dost olma özelliğiyle bağdaştıramadım; gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları’dır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24