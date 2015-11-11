Davutoğlu'nun 'kırmızı çizgisi': Zaman ve Sözcü'ye G20 için izin çıkmadı!

Dünyanın gelişmiş ülkelerini ağırlayacak olan ve Antalya’da 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde, Zaman ve Sözcü'nün zirveyi takip edebilmesi için izin çıkmadı. Bu uygulama, önceki gün CNN International kanalında gazeteci Christiane Amanpour’a mülakat veren Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "basın özgürlüğü ve entelektüel özgürlük kırmızı çizgimdir" sözlerini akıllara getirdi.

3 bin gazetecinin çalışacağı zirveyi takip edebilmek için Başbakanlık tarafından verilen sarı basın kartı ile birlikte internet üzerinden bireysel başvuru yapılması gerekiyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, 5 ayrı başvuruya rağmen G20 akreditasyon merkezinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılmadı.

Sözcü ve Zaman dışındaki başvuru yapan medya kuruluşlarının büyük bir kısmına ise olumlu yanıt verildiği belirtildi. Şu ana kadar 2 bin 700 gazeteciye alana giriş izni için akreditasyon verilmiş durumda. Bu sayının 3 bine ulaşması bekleniyor.

Basın Konseyi, gazetecilerin akreditesinin sağlanmamasına ilişkin yayınladığı kınama yazısı şöyle:

"Antalya'da düzenlenecek olan G-20 zirvesini takip etmek isteyen Sözcü, Zaman gazeteleri ile bazı basın mensuplarının akredite edilmemesi kabul edilemez.

Bu durum, dünyanın gözü önünde hükümetin medyaya uyguladığı bir sansürdür.

En büyük ülke liderlerinin katıldığı ve ülkelerin gelişmişliğinin de tartışılacağı toplantıda, Türk medyasının düşürüldüğü bu durumu, çelişki olarak değerlendiriyoruz.

G-20 zirvesi dünyaya açıktır.

Türk siyasetindeki izahı güç çekişmelerin çok üstündedir.

Bu önemli toplantıyı izlemek, her gazetecinin görevidir.

Halkın haber alma hakkı da kutsaldır.

Basın Konseyi olarak; Sözcü, Zaman gazeteleri ile bazı basın mensuplarının G-20 zirvesini izlemesini engelleyen bu anlayışın yanlıştan dönmesini ve gazetecilerin eşit koşullarda haber izleyerek, halkı bilgilendirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."