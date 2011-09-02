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Dünya

Davutoğlu'nun İsrail çıkışı 'dünya manşetlerinde'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Mavi Marmara raporunun kamuoyuna sızmasının ardınan beklenilen sert açıklaması dünya basınında ön sıralarda yer buldu.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Mavi Marmara raporunun kamuoyuna sızmasının ardınan beklenilen sert açıklaması dünya basınında ön sıralarda yer buldu.


Haaretz Davutoğlu'nun Mavi Marmara raporunun sızmasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin alt düzeye çekilmesi kararını; "Diplomatik ilişkilerin alt düzeye çekilmesi her iki ülkedeki diplomatik temsilin elçilikten birinci katipliğe kadar indirilmesi anlamına geliyor. Bu da İsrail'in Türkiye elçisi olan Gabby Levy ve onun yardımcısı olan Ella Afek'in Türkiye'den gönderilmesi anlamına geliyor." şeklinde yorumlayarak bundan sonraki olası adıma dair açıklamalarda bulundu.


Haaretz ayrıca Türkiye'nin İsrail ile arasındaki milyarlarca dolar tutarındaki ticareti askıya almakla tehdit ettiğini söyledi.


BBC ise geçen seneki Mavi Marmara saldırısının ardından dondurulan Türkiye İsrail ilişkilerin şu an diplomatik açıdan mümkün olan en düşük seviyeye doğru indirilidiğine değindi. Manşeti ise "Türkiye İsrail elçisini yolluyor" olarak attı.


New York Times'ta ise Türkiye'nin bir zamanlar Müslüman dünyada İsrail'in en yakın müttefiki olduğuna değinildikten sonra, son gelişmelerin daha önce başlayan iki ülkenin birbirine yabancılaşmasının daha da derinleştiriyor olduğuna değinildi.


The Washington Post'ta 'Türkiye İsrail büyükelçisini yolluyor' başlıklı haberinde, raporu daha önce görmüş olan İsrail hükümetinden üst düzey bir yetkilinin,  Türkiye'nin Arap ve İslam dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek için İsrail ile olan bağlarını kötüleştirme niyetinde olduğuna dair açıklamasına yer veriyor.


Reuters de İsrail Büyükelçisi Gabby Levy'nin İsrail de bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme planlarını perşembe günü iptal ettiğini duyurdu.


Rapor yorumu


San Francisco Chronicle ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın rapor hakkındaki tepkisinden evvel İsrailli bir yetkili ile yapılan görüşmeye değiniyor. Bu yetkili. sızan raporun İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu gösterdiğini iddia ediyor ve iki ülkenin bölgesel istikrar için mihenk taşı niteliğindeki işbirliğinin artık normale dönebileceği umudunda olduğunu söylüyor. Gazeteye konuşan İsrailli yetkili rapor henüz resmen açıklanmadığından adının açıklanmasını istememiş.



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