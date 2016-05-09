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Davutoğlu, ilk veda ziyaretini Genelkurmay'a yaptı

Görüşmede, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirme yapıldığı bildirildi

09 Mayıs 2016 15:53

22 Mayıs'ta yapılacak AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde görevini bırakacağını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk veda ziyaretini Genelkurmay Başkanlığı'na yaptı.

Genelkurmay Karargâhı’na saat 11.15'te giden Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Görüşmenin ardından Orgeneral Hulusi Akar'la basın önüne çıkan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Savunma sanayiinde attığımız adımlar devletimizin kudretini pekiştirmiştir. Başbakanlık görevim süresince gösterdikleri yakın çalışma temposu ahlakı için başta Sayın Genelkurmay Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede gösterdiği başarı sebebiyle ordumuzun her mensubuna tebriklerimi sunuyorum. Allah silahlı kuvvetlerimize zorluklar karşısında güç versin. Her bir mensubunun gözlerinden öpüyorum."

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