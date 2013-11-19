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Politika

Davutoğlu'nun Gezi övgüsüne Ertuğrul Günay'dan yanıt

Ertuğrul Günay, Gezi olayları ve sonrasında özellikle Twitter'dan attığı mesajlarla hükümetin tutumunu eleştirmişti

19 Kasım 2013 15:06

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington'da yaptığı konuşmada Gezi olaylarına değinerek, "Türkiye'deki bu gösterilerin, Avrupa'daki gösterilerle benzer olmasından onur duyuyoruz" dedi. Davutoğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı Hürriyet haberini alıntılayan Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay ise "No comment" (Yorum yok)  diye tweet attı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, mayıs ayında Başbakan Erdoğan ile yaptığı ziyaretin ardından dün yeniden Washington’daydı ve Pentagon’da Savunma Bakanı Chuck Hagel, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile görüştü.

İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Davutoğlu Türkiye ’de gösteri özgürlüğüyle ilgili ise şunları söyledi: “Türkiye’deki gösteri yapma hakkını, örneğin Gezi Parkı (protestolarını), sadece Avrupa’daki ülkelerle karşılaştırabilirsiniz, Ortadoğu ülkeleriyle değil. Eğer yanlışlar varsa da bunlar kanunlar çerçevesinde ele alınır ama kimse Türkiye’yi basın özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün, adil ve özgür seçimlerin olmadığı ülkelerle karşılaştıramaz. Türkiye’deki bu gösterilerin, Avrupa’daki gösterilerle benzer olmasından onur duyuyoruz.”

 

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