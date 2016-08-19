Davutoğlu'nun Fethullah Gülen ile görüşmesinde rol oynayan büyükelçi gözaltında

Ankara'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan, 2010-2012 yılları arasında özel müşavirliğini yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gürcan Balık, 2013'te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Fethullah Gülen'in görüşmesinde kilit rol oynamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki eski büyükelçi Tuncay Babalı ve Ali Fındık'ın dün gözaltına alındıkları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin eskiKanada Büyükelçisi Tuncay Babalı 17 Ağustos 2014'te, Türkiye'nin eski Kosta Rika Büyükelçisi Alı Fındık ise 11 Kasım 2015'te merkeze çekilmişti.

Üçüncü eski büyükelçi: Gürcan Balık

Bugün çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan, 2010-2012 yılları arasında özel müşavirliğini yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Abdullah Gül'e de danışmanlık yapmıştı

Balık, bir dönem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de danışmanlık yapmıştı. 2013’ün Ağustos ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e danışman olan Balık daha önce uzun süre Davutoğlu’nun yanındaydı. Hem Dışişleri’nde özel kalem müdürlüğünü yapmış, 2010-2012 yılları arasında özel müşaviri olarak da çalışmıştı.

2013'te New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Fethullah Gülen'i ziyaret etmesinden bir hafta sonra haberi olmuştu. Kendisine ziyareti haber veren kişinin Gürcan Balık olduğu belirtilmişti.

Gürcan Balık’ın, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplantıdaki çıkışı Davutoğlu ile çalışmasının sonu olmuştu. Erdoğan, Balık ile ilgili rahatsızlığını Davutoğlu’na aktarmış bunun üzerine Davutoğlu dönemin Cumhurbaşkanı Gül’e giderek Balık’ı Köşk kadrosuna alması için ricada bulunmuştu. Gül ricayı kırmamıştı.

Davutoğlu’nu Gülen’e götüren Balık öncesinde Gül’e haber vermemişti. İlk bilgiyi bir hafta sonra iletmişti. Gül hem gidişe hem geç haber verilmesine çok kızmıştı.

Dışişleriyle ilişiği kesilmişti

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bürokraside başlayan tasfiyesi operasyon Dışişleri Bakanlığı’na da yansımıştı. 26 Temmuz'da 4 diplomatın bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

Bu büyükelçiler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı olarak görev yapan Gürcan Balık ve eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı da yer almıştı.