Davutoğlu'nun eski danışmanı: Pelikan'ın AK Parti'den oy kovma sürecine bu ifadeler de eklendi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun vedasına da neden olduğu öne sürülen "Pelikan dosyası"na "onlar konuşur AK Parti yapar" ifadesinin eklendiğini belirterek, “Pelikan’ın AK Parti’den oy kovma sürecine, #OnlarKonusurAkPartiYapar gibi babalanma ifadeleri de eklendi” dedi.

Oda tv'nin haberine göre, sosyal medyada “Sağlam İrade” ismiyle yer alan Taha Ün ve Davutoğlu'na yakın sosyal medya hesaplarından dikkat çeken ifadeler paylaşıldı.

Taha Ün, "Bugün 1 Mayıs 2018 yeri geldi tekrar altını çizeyim. 24 Haziran’da vereceğim oy ile kuzguncuk çetesinin meşruiyet kazanmasına katkı sağlamayacağım. Aslolan kazanmak ya da kaybetmek değildir. Aslolan tarihin akışında doğru yerde durmaktır. Gayret bizden tevfik Yüce Allah’tandır” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifa sürecini başlatan Pelikan dosyasının hazırlandığı Kuzguncuk’taki köşkü hatırlatan bu ifadelerin ardından, Davutoğlucu isimlerin 24 Haziran’da Erdoğan’a oy vereceği ancak AKP’ye oy vermeyecekleri şekilde yorumlandı.

Aynı çizgide bulunan Yasemin Yıldırım da Twitter’dan, “’her türlü vesayeti yıkmak’ iddiasının meğer vesayeti yıkmak değil, ona sahip olmak olduğunu görmenin yarattığı kırılma ve medyanın bu uğurda başta medyayı ve siyaseti ve toplumu dizayn etmesinin önüne geçmemenin acısını hep birlikte yaşayacağız, yaşıyoruz” diye yazdı.

Ayrıca Muhammet Yıldırım da “Bazı yaşça, yılca ve makamca, büyük (!) olanların, küçük hallerini görünce, Merhum Namık Kemal ne kadar doğru demiş, diyorsunuz” ifadelerini paylaşırken, son dönemde AKP eleştirisiyle öne çıkan Atılgan Bayar da Twitter’dan, “Pelikan’ın AK Parti’den oy kovma sürecine, #OnlarKonusurAkPartiYapar gibi babalanma ifadeleri de eklendi” diye yazdı.