Davutoğlu seçim sonrası ilk kez Saray'a çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme yapacak. Seçim sonrası ilk olan görüşme saat 17.00'de gerçekleşecek.

Yol haritası değerlendirelecek

Kulislerde Davutoğlu’nun istifasını Erdoğan’a sunabileceği konuşulurken Erdoğan’ın da yeni hükümet kuruluncaya kadar Davutoğlu’nun görevini sürdürmesini isteyeceği belirtiliyor. Davutoğlu’nun Erdoğan ile görüşmesinde seçim sonuçları ve sonrasına ilişkin yol haritası konusunda da değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

Oy kayıplarına karşı araştırma talimatı

Davutoğlu başkanlığında bakanlar ve parti kurmayları ile 7.5 saat süren görüşmede ise “Beklenmeyen bir sonuç aldık. Ancak vatandaş yine ilk iktidar seçeneği olarak bizi görerek birinci parti yaptı. Vatandaşın bu mesajını iyi bir şekilde değerlendirip iktidar seçenekleri üzerinde ciddi çalışmalıyız. Seçim dönemi geride kaldı. Artık o dönemi geride bırakıp, geleceğe bakmak gerekir. Hiçbir partinin sonuçlar karşısında uzatılan eli tutmamak, gelmek isteyene kapıları kapatmak gibi lüksü olmaması gerekir.

Ancak bu tablodan uzun ömürlü istikrarlı bir koalisyon seçeneğinin çıkması da çok zor. Sonuçta bir azınlık hükümeti ile erken bir seçim olasılığı da dikkate alınarak hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz” görüşleri öne çıktı. Davutoğlu da oy kayıplarına ilişkin il il, ilçe ilçe, kapsamlı bir araştırma yapılması talimatı verdi. Bu kapsamda ayrıntılı anket çalışmaları yapılacağı belirtiliyor.