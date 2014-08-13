İbre Davutoğlu’na mı dönüyor, danışmanı Başbakanlığa atandı

Ankara kulisleri, AKP’de 27 Ağustos’ta olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından başbakan ve genel başkanın kim olacağıyla ilgili en hareketli dönemini yaşarken, Başbakanlığa en yakın kişilerden biri olarak gösterilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun danışmanlarından Ali Sarıkaya, Başbakan Başdanışmanı olarak atandı.

Hürriyet'temn Uğur Ergan'ın haberine göre, Davutoğlu’nun üniversiteden öğrencisi olan ve sağ kolu olarak bilinen Ali Sarıkaya, Dışişleri Bakanı ile 12 yıldan beri birlikte çalışıyor. Davutoğlu, Sarıkaya’yı en kritik görüşmelerinde bile yanından ayırmıyor.

Sarıkaya’nın adı, daha önce de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak geçmiş, ancak bu göreve daha sonra Büyükelçi Naci Koru getirilmişti.

Sarıkaya’nın Başdanışman olmasıyla birlikte maaşında artış olacağı belirtilirken, atama kulislerde “Davutoğlu’nun başbakanlığı için bir işaret” olarak konuşulmaya başlandı.