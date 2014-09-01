Muhalefet partilerinin seçmenleri Davutoğlu için ne düşünüyor?

Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki AKP'nin siyasi performansı merak konusu. MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından, Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı için adı açıklandığı günlerde yapılan bir kamuoyu araştırması, Davutoğlu'na AKP tabanından büyük destek geldiğini ortaya koydu. Diğer partilere oy verenler içinde ise MHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 22,8'i Davutoğlu'na destek verdi. BDP'de bu oran yüzde 17 iken, Saadet Partisi tabanının yüzde 36,8'i de Davutoğlu'na sıcak baktığını beyan etti. CHP'ye oy verenler arasındaki desteği ise yüzde 8,1 oldu.

Metropoll, 21 Ağustos günü, Erdoğan tarafından adının açıklanmasından sonra 28 ilde 2453 kişiyi kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma ile, Ahmet Davutoğlu'na desteğin hem AKP tabanında hem de son seçimlerde diğer partilere oy verenler arasında ne düzeyde olduğu ölçüldü. Araştırmanın dikkat çeken sonuçları şöyle:

MHP ve SP'den önemli destek

Araştırmaya katılanlara AKP Genel Başkanı ve Başbakan'ın Ahmet Davutoğlu olmasını onaylayıp onaylamadıkları soruldu. Buna göre yüzde 45,5'i Davutoğlu'na destek sunarken, yüzde 43,3'lük bir kesim ise karşı olduğunu beyan etti. Yüzde 11,3'lük kesim ise ya yanıt vermedi ya da kararsız kaldı. Bu sonuçlar Davutoğlu'nun ilk etapta oldukça önemli bir desteği aldığını gösteriyor.

Aynı soru bu kez hem AKP'ye hem de diğer partilere oy verenlere soruldu. Buna göre, AK Parti'ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 83,9'u Davutoğlu'na destek verirken, sadece yüzde 9,6'lık bir kesim karşı çıktı. Yani AK Parti tabanı, Davutoğlu ismine yine büyük destek veriyor.

Diğer partilere oy verenler içinde ise ilginç sonuçlar var. Örneğin; MHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 22,8'i Davutoğlu'na destek verdi. BDP'de bu oran yüzde 17 iken, Saadet Partisi tabanının yüzde 36,8'i de Davutoğlu'na sıcak baktığını beyan etti. CHP'ye oy verenler arasındaki desteği ise yüzde 8,1 oldu.

Araştırmada sorulan "Davutoğlu'nun genel başkanlığındaki AK Parti'ye oy verir misiniz?" sorusunun sonuçları da yine ilginç. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 40,7'si oy vereceğini söylerken, oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 47,2 oldu. Buna karşın geçen seçim AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 83,4'ü yine oy vereceğini belirtirken bu oran MHP'de 9,8, BDP'de yüzde 14,1, Saadet Partisi'nde yüzde 27,8.