Davutoğlu'nu balkon konuşmasına kim ikna etti?

Seçim sonuçları belli olunca balkon konuşması yapmak istemeyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kurmayları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikna ettiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre, seçim gecesi yaşananlara şöyle gelişti:

Seçim gününü Konya’da geçiren AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, tek başına iktidar beklentisi ile saat 20.00 civarında Ankara’ya dönmeyi ve AK Parti’nin balkonundan bir konuşma yapmayı planlıyordu. Değişik şehirlerde gelişmeleri izleyen partinin bütün karar alıcıları da olası bir balkon konuşması için Ankara’ya toplanmıştı.

Oda konuşması

Ancak saat 20.00’yi gösterdiğinde, sandıklardan gelen rakamlar AK Parti açısından tek başına iktidarın imkânsız olduğunu göstermişti. Bu da ‘balkon konuşması’ ihtimalini düşürmüştü. Ankara’da toplanan karar alıcılar da Parlamento’da çoğunluğun yitirildiği tablo karşısında şaşkındı. Yine de sağlıklı bir değerlendirme yapmak için Başbakan Davutoğlu’nun Ankara’ya gelmesi istendi. Davutoğlu, Ankara’ya planlanan saatten daha geç geldi. Balkon konuşması yapmak yerine basın açıklaması yapma niyeti vardı. Zaten seçimden bir gün önce Kahramanmaraş’ta görüştüğü gazetecilere böyle bir durum yaşandığı takdirde ‘balkon’ değil ‘oda’ konuşması yapacağını ifade etmişti. Balkon konuşması için hazırlanan alanda da yeterli kalabalık toplanmadı.

Fatura kime kesilecek

Parti koridorlarında sohbet eden partililerin tamamı muhasebe konuşmaları yapıyordu. Çoğunluğun hissiyatı, Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasındaki konumu ve üslubunun AK Parti’ye bu sonucu yaşattığı yönündeydi. Partinin ileri gelenleri de bu yorumu paylaştı. Ancak, “Cumhurbaşkanı inmeseydi oylar yüzde 35’te de kalabilirdi” diyenler de oldu.

Kurmayları Davutoğlu’na ‘Her şeye rağmen 1’inci parti olduk, 20 milyon oy aldık, yenilgi havası olmasın’ telkininde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telkini de balkon konuşmasından yana oldu.

Konuşma değişti

Parti önünde balkon konuşması için ayrılan ama 50-100 kişinin toplandığı alan, bu karardan kısa süre sonra tıka basa doldu. Gençlik örgütü balkon konuşması için yerini alınca parti yöneticileri ve 62. Hükümet’in bakanları balkondaki yerini aldı. Yüzler asıktı. Davutoğlu da zafer konuşmasının sadece girişini yapmasına karşın, planladığı konuşmayı gerçekleştiremedi.