-DAVUTOĞLU, NEPAL VE HİNDİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dönem Başkanı Nepal'in başkenti Katmandu'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu'nun 17 Şubattaki ziyareti sırasında Nepal Cumhurbaşkanı Ram Baran Yadav ve Başbakanı Jhala Nath Khanal tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra, 9-13 Mayıs 2011 günlerinde İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan BM En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Konferansı dahil, uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Davutoğlu'nun, İstanbul'daki BM Konferansına hazırlık maksadıyla 18-19 Şubat günlerinde, Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenecek olan "Güney-Güney İşbirliğinin En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Olumlu Katkıya Dönüştürülmesi" başlıklı toplantıya katılmak üzere Yeni Delhi'ye gideceği bildirildi.