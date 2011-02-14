T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU, NEPAL VE HİNDİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 20:29

-DAVUTOĞLU, NEPAL VE HİNDİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dönem Başkanı Nepal'in başkenti Katmandu'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu'nun 17 Şubattaki ziyareti sırasında Nepal Cumhurbaşkanı Ram Baran Yadav ve Başbakanı Jhala Nath Khanal tarafından kabul edilmesi planlanıyor.  Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra, 9-13 Mayıs 2011 günlerinde İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan BM En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Konferansı dahil, uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Davutoğlu'nun, İstanbul'daki BM Konferansına hazırlık maksadıyla 18-19 Şubat günlerinde, Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenecek olan "Güney-Güney İşbirliğinin En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Olumlu Katkıya Dönüştürülmesi" başlıklı toplantıya katılmak üzere Yeni Delhi'ye gideceği bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24