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Politika

DAVUTOĞLU'NDAN "KRAVAT" TALİMATI ERZURUM (A.A)

09 Ocak 2011 00:15

-DAVUTOĞLU'NDAN "KRAVAT" TALİMATI ERZURUM (A.A) - 08.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldiği büyükelçilere, bu akşamlık kravatları çıkartma talimatı verdi. Bakan Davutoğlu ile 3. Büyükelçiler Konferansı için Erzurum'da bulunan büyükelçiler ve eşleri, akşam Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ün verdiği yemekte bir araya geldi. Davutoğlu yemeğin başında yaptığı kısa konuşmada, Erzurum'un milli mücadele için önemli bir şehir olduğunu hatırlatarak, büyükelçilerin bugün Erzurum'dan aldıkları Anadolu ruhunu bütün dünyaya yayacaklarını kaydetti. Büyükelçilere söylemek istediği iki hususun olduğunu kaydeden Davutoğlu, bunlardan birincisinin yemek sonrası yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini duyurmak, diğerinin ise bu akşamlık kravatları çıkartma talimatı olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Erzurum kıyafeti olsa da giyseniz hoş olurdu ama şimdi yok. Bu yemek kravatla da olmaz" diye konuştu. Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine yemeğe kravatlı gelen büyükelçiler kravatlarını çıkardı. Davutoğlu ayrıca bugünkü New York Times gazetesinde Erzurum için güzel ifadelere yer verildiğini belirterek, makalede Erzurum'un dünyanın en iyi kayak yapılan 18 yerinden birisi olduğunun belirtildiğini kaydetti. Davutoğlu, "İnşallah Erzurum 18 değil ilk 5 arasına girer" temennisinde bulundu. -DAVUTOĞLU, SUDAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ- Bu arada Dışişleri Bakanı Davutoğlu, akşam yemeğinden önce Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmed Karti ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde iki bakan, Sudan'da yarın yapılacak olan referanduma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu, Karti'ye, Sudan'ın bölünmesini temenni etmediklerini ve referandum sürecinin Sudan'ın barış ve istikrarına hizmet etmesini arzuladıkları mesajını verdi.

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