Davutoğlu'ndan yeni kabine için kriterler: Aynı ilden iki bakan çıkmayacak

Seçimin ardından Ankara’da gözler yeni kabineye çevrildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni kabineyi oluştururken 3 temel kriteri göz önünde bulunduracağı belirtiliyor.

Seçim başarısı, öze dönüş ve bölge-il dengesi... Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu kapsamda, AKP’ye yüzde 70’in üzerinde oy vermiş Rize, Konya, Bayburt, Kahramanmaraş gibi illere bakanlık verilmesi düşünülüyor. Yine AK Parti’nin seçimi kazanmasında önemli rolü olan ve ‘öze dönüş’ün simgesi kabul edilen ‘3 dönemlik’ isimlerden bazılarının kabineye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bölge ve il dengesinin gözetilmesi, aynı illere birden çok bakanlık verilmesi yerine farklı illerden bakan atanması, bir diğer kriter olacak. Başbakan’ın kabine içi uyumu gözeterek, tecrübeli isimlerle gençleri harmanlaması da bekleniyor.

İşte AKP kulislerinde konuşulan yeni kabine kriterleri:

SEÇİM BAŞARISINA BAKANLIK: AK Parti; Rize, Konya, Bayburt ve Kahramanmaraş’ta yüzde 70 oy oranını aşarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Davutoğlu’nun bu illerdeki başarıya, bakanlık vererek teşekkür edebileceği ifade ediliyor. Başbakan Davutoğlu Konya’dan seçildiği için bu ile ayrıca bir bakan verilmesi düşünülmüyor. Rizeli olan ancak İstanbul’dan milletvekili seçilen Hayati Yazıcı’nın yeniden kabineye girebileceği dile getiriliyor. Partinin son merkez yürütme kuruluna giren eski Maliye Müsteşarı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal da bakanlık için ismi geçenler arasında. AK Parti’nin Meclis Grup Başkanvekili olan, Davutoğlu ile yakın çalışan Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da bakan olabilecekler arasında sayılıyor.

ÖZE DÖNÜŞ: 7 Haziran’da oy oranı düşen AK Parti, 1 Kasım seçimine hazırlanırken, ‘öze döneceğini, partinin kuruluş felsefesine daha sıkı sarılacağını’ taahhüt etmişti. ‘Öze dönüş’ vaadi, milletvekili listelerinden kampanya sloganlarına kadar işlenmişti. 7 Haziran’da 3 dönem kuralına takıldıkları için aday olamayan isimlerden önemli kısmı, yeniden milletvekili listelerine yazıldı. 3 dönemlik 23 isim, 5 aylık aranın ardından tekrar parlamentoya girdi. Davutoğlu’nun ‘öze dönüş’ stratejisini kabineye de yansıtması bekleniyor. Ali Babacan, Cemil Çiçek, Taner Yıldız, Bekir Bozdağ gibi, ‘öze dönüş’ü temsil eden bazı isimlerin kabinede olabileceğini belirtiliyor.

BÖLGE-İL DENGESİ: Başbakan Davutoğlu, yeni kabineyi kurarken bölge ve il dengesine de dikkat edecek. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük iller hariç, aynı illere birden çok bakanlık verilmesindense, farklı illerden bakan ataması yapılabileceği ifade ediliyor. Ankara’dan milletvekili seçilen Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ile Tuğrul Türkeş’in, İstanbul’dan parlamentoya giren ancak Diyarbakır ile özdeşleşmiş Mehdi Eker’in, İzmir’den Binali Yıldırım ve İbrahim Turhan’ın bakan olabileceği kulislerde konuşuluyor. Adana’da Ömer Çelik, Erzurum’da Recep Akdağ, Şanlıurfa’da Faruk Çelik, Bursa’da Efkan Âlâ, Mersin’de Lütfi Elvan, Samsun’da Çağatay Kılıç, Ordu’da Numan Kurtulmuş, Van’da Beşir Atalay, Eskişehir’de Nabi Avcı, Sivas’ta İsmet Yılmaz, Bingöl’de Cevdet Yılmaz, bölge dengesi dikkate alındığında bakanlık için dikkat çeken isimler arasında sayılıyor.