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Davutoğlu'ndan valilere 'iç güvenlik' talimatı: Tereddüt etmeden kudretinizi gösterin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği valiler toplantısında konuştu

27 Şubat 2015 09:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu, valilere seslenerek, “Birileri yüzlerini kapatıp robotik bir şekilde geliyorsa, bunlara kudretinizi göstereceksiniz. Şehirlerinizi yakıp yıkan kişilere göstereceğiniz şefkat zaaftır. Hiç tereddüt etmeden onlara kudretinizi göstereceksiniz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği valiler toplantısına katılan Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

"Valiliğin en önemli boyutu psikolojik boyutudur. Valilerimiz Türkiye’nin hemşerisidir. Şehri hissedeceksiniz, seveceksiniz. Şehirdeki en ufak değişikliği fark edeceksiniz. Ben evdeki onlarca kitabımın arasından bir tanesi eksilse hemen hissederim. Bir vali bana bilgi verirken şehri sevip sevmediğini hissederiz. "



'Halk amir, devlet memur' 



"Bizim sizlerden beklediğimiz, bulunduğunuz şehri seveceksiniz. O şehir de sizi sevecek. İletişim kuracaksınız. Devlet ile vatandaş arasındaki uçurumu kapatacaksınız. ‘Vali hükmeden, halk hükmedilendir’; biz buna karşıyız. Bunu ayaklarımızın altına aldık. Bizde halk amir, devlet memurdur. Psikolojik bağ, iletişim oluşmuşsa, 3’üncü olarak halkın güvenliğinin sağlanmasıdır. Şehirde asayiş, güven varsa ekonomi canlanır."

 

'Her kesimle barışık olun'

 

"Kamu düzeni kavramı, devlet otoritesi demiyorum sadece. Devletin esası muhabbettir. Kendisi ile barışık olmayan birisinin, idare ederken başkası ile barışık olması mümkün değildir. Halkın her kesimi ile barışık olacaksınız. Yaşadığınız yerde Alevi-Sünni ayrımı yapmayacaksınız. Bu büyük önem taşıyor. Son dönemde bazı acı olaylar, bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu."

 

'Şefkat zaaftır'

 

"Bazı hâkimlerimiz molotof atan kişileri açık hüküm olmadığı için serbest bırakabiliyor. Şimdi Meclis’te poşu takıyorlar. Dışarıda sizin gibi folklorik şekilde takanları kimse ellemiyor. Ancak eyleme birileri yüzlerini kapatıp robotik şekilde geliyorsa, kimlik tespiti yapılamıyorsa, sokaklar bu teröristlere, vandallara bırakılamaz. Bunlara kudretinizi göstereceksiniz. Şehirlerinizi yakıp yıkan kişilere göstereceğiniz şefkat zaaftır. Hiç tereddüt etmeden onlara kudretinizi göstereceksiniz. Kararsızlık gösteren vali, görevini yerine getiremiyor demektir. Sizi kamu düzenine sahip çıkmaya davet ediyorum."

 

'İstişare içinde yöneteceksiniz'

 

"Halkla sizin aranızda iletişimi sağlayacak STK’lardır, halk tarafından sevilen saygı duyulan kişilerdir. Vilayeti yönetmeyeceksiniz, yeni tabirle yönetişeceksiniz. Yani istişare içerisinde yöneteceksiniz. "

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