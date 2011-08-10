-DAVUTOĞLU'NDAN TELEFON DİPLOMASİSİ ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı görüşmeye ilişkin izlenimlerini telefonla bazı mevkidaşlarına aktardığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile telefonda görüştü. Bakan Davutoğlu'nun muhataplarının talebi üzerine izlenimlerini aktardığı belirtildi. Kaynaklar, Almanya'nın AB üyesi, Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Ürdün'ün Suriye'ye komşu bir Arap ülkesi olması dolayısıyla görüşmelerinin önem taşıdığına dikkati çekti. Davutoğlu'nun bugün de İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil ElArabi ile birer telefon görüşmesi yapması öngörülüyor.