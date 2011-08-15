Davutoğlu'ndan Suriye'ye: Operasyonları derhal durdur

T24

'Operasyonların bitmesi bir yana, yoğunlaştı'

Davutoğlu bugün Ankara'da başlamasından kısa bir süre önce duyurulan basın toplantısında, "Suriye'ye buradan bir kez daha sesleniyoruz. Sivil halka yönelik olan ve şehirlerde yoğunlaşan bu operasyonlar derhal durdurulmalıdır. Ve hayat bu anlamda normale dönmelidir. Eğer operasyonlar durmazsa bundan sonra bu süreç açısından konuşacak bir şey kalmaz" diye konuştu.Türkiye, Suriye'de yaşanan kargaşanın barışçıl bir şekilde çözümlenmesi amacıyla çabalarını son dönemde artırdı. Davutoğlu, geçen hafta içinde Şam'a giderken, bu ziyaretin hemen ardından Suriye yönetimi Hama'daki askeri birliklerini geri çekti ve operasyon düzenlediği bu kenti gazetecilere attı.Ankara, bu iki gelişmeyi Suriye'nin attığı ilk somut adımlar olarak nitelendirdi.Ancak hafta sonundan bu yana Suriye ordusunun Hama'dan çekilmesinin ardından başta Lazkiye olmak üzere kıyı kentlerde operasyon düzenlediği bildirildi.Muhalifler, bu operasyonlar sivillerin öldüğünü öne sürerken, Suriye resmi yayın organları ise güvenlik kuvvetlerinin "kent içinde korku salan silahlı gruplarla çatıştığını" ifade etti.Bu gelişmeler üzerine Davutoğlu bugün bir kez daha kameralar karşısına geçti. Dışişleri Bakanı, ilk adımların atılmasına rağmen özellikle Perşembe akşamından bu yana operasyonların yoğunlaştırılmasının söz konusu olduğunu söyledi.Davutoğlu, "Sağlıklı bir sürecin işlemesi için öncelikle akan kanın durması gerekir... Ümdimiz bu sesimize kulak verilir ve operasyonlar bir an önce durdurulur. Bizim nihai sözümüz budur" dedi.