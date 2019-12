Davutoğlu'ndan Stubb'a AB desteği için teşekkür

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğe teşekkür ederek, bu desteğin bundan sonra da süreceğine emin olduklarını söyledi.



Davutoğlu, Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili ilişkilerde bir sorunun olmadığını, her alanda çok yoğun işbirliğine sahip olduklarını belirtti.



İki ülke arasındaki siyasi istişarelerin düzenli şekilde sürdüğünü ifade eden Davutoğlu, ekonomik ilişkilerde 1,5 milyar dolara yaklaşan bir dış ticaret hacminin bulunduğunu bildirdi.



Davutoğlu, 100 binden fazla Finlandiyalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, iki ülke arasında çok yakın dostluk ilişkileri olduğunu, kültürel ilişkilerde, zaten ortak bir dil ailesine mensup olmaktan dolayı var olan yakınlığın, Helsinki'de Türkoloji enstitüsünün kurulmasıyla daha da güçlendiğini belirtti.



Stubb ile görüşmelerinde Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği katkı için teşekkür ettiklerini kaydeden Davutoğlu, "Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari döneminden bugüne kadar Finlandiya her zaman bizim yanımızda oldu ve bundan sonra da yanımızda olacağından eminiz" dedi.



Davutoğlu, konuk bakanın Suriye, Lübnan ve Kıbrıs'ı kapsayan bir ziyaret düzenlediğini hatırlatarak, kendisiyle görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini karşılıklı olarak ele aldıklarını söyledi.



Finlandiya'nın Kıbrıs'taki barış sürecine en ciddi desteği veren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu desteğin daha da artarak devamında mutabık kaldıklarını ifade etti.



"(KKTC Cumhurbaşkanı) Sayın Mehmet Ali Talat ile yakın diyalog içinde olmaları konusunda kendilerinin çok teşvik edici sözleri var, onun için de kendilerine müteşekkiriz" diyen Davutoğlu, bölge sorunları üzerinde istişarelerde bulunduklarını, Kafkasya, Doğu Ortaklığı ve ortak ilgi alanlarına giren konuların ele alındığını belirtti.



Stubb'un Orta Doğu'ya son derece başarılı ziyaret yaptığını söyleyen Davutoğlu, onun Suriye'ye son ziyaretiyle ilgili intibalarını, bölge sorunları konusunda Suriye, İsrail, Filistin, Lübnan ve Irak konusunda görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.



Davutoğlu, "Şunu çok gururla ve mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, bütün bu konularda olaylara yaklaşımımız ve takip etmeye çalıştığımız yöntemde tam bir uyum var. Bundan sonra da Türkiye-Finlandiya ilişkileri en iyi şekilde devam edecek ve birçok uluslararası ve bölgesel konuda işbirliğimiz sürecek" diye konuştu.



Konuk bakan Stubb'a ilk Türkiye ziyaretinden dolayı da teşekkür eden Davutoğlu, daha sık ziyaretlerle aralarındaki ilişkiyi daha da pekiştireceklerine inandığını sözlerine ekledi.



Finlandiya Dışişleri Bakanı Stubb



Finlandiya Dışişleri Bakanı Stubb da bugünü tarihi bir gün olarak niteleyerek, Finlandiya Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmenin kendisi için çok güzel olduğunu söyledi.



Davutoğlu ile çok faydalı görüşmelerde bulunduklarını belirten Stubb, Kıbrıs, Lübnan ve Suriye gezisinden Türkiye'ye geldiğine dikkati çekerek, "Benim için bir dışişleri bakanı olarak burada bulunmak, her zaman AB'ye tam üye olmasına destek verdiğim bir ülkeye gelmek bana çok memnuniyet veriyor. Hem akademisyen olarak hem de Avrupa parlamentosunda üye olarak desteğimi sürdürdüm, şimdi de Finlandiya Dışişleri Bakanı olarak desteğimi sürdürüyorum" diye konuştu.



Stubb, şöyle devam etti:

"AB projeler itibarıyla devam ediyor. 1950'lerde kömür ve çelik projesiydi. 1960'larda gümrüktü, 1970-80'lerde iç pazar şeklindeydi, 1990'larda avro projesi oldu. 2000 yılında artık genişleme oldu. Bir sonraki büyük proje, stratejik ve AB'nin geleceği için en büyük proje Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğidir.



Katılım müzakerelerine katılan bir kişi olarak biliyorum ki, bu görüşmeler hiçbir zaman kolay geçmiyor. Bazen açıp kapattığımız fasılları sayıyoruz, tabii bunlar önemli ama benim temel mesajım çok basit; reform süreci mutlaka devam etmelidir ve bu sürecin sonunda AB'de, tam üyesi olmuş bir Türkiye'yi göreceğimizi düşünüyorum."



Davutoğlu ile görüşmesinde Kıbrıs'ı konuştuklarını belirten Stubb, Kıbrıs ziyareti sırasında Rum lider Dimitris Hristofyas ve KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile görüştüğünü belirterek, "Çok iyimserim ve ümitliyim ki, nihayetinde birleşmiş bir Kıbrıs'ı göreceğiz" dedi.



Hem Hristofyas hem de Talat'ın yaptığı çalışmaların birçok açıdan çok büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Stubb, "Onlar aslında kendi hükümetleri tarafından adayı birleştirecek derecede desteğe sahip olan kişiler. Hem ada halkı hem AB hem de Türkiye'nin AB'ye üyeliği açısından önemli görüşmeler yapıyorlar" diye konuştu.