Davutoğlu'ndan 'politik tur'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dış politika gündemine ilişkin siyasi partileri bilgilendirme turunun ilk gününü DSP'yi ziyaret ederek tamamladı.



Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kafkasya'daki gelişmeler ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi başta olmak üzere Türk dış politikasını ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirterek, 'Çok istifade ettiğim bir toplantı oldu' dedi.



'Bilgilendirme turları sürecek'



Yarın da BBP ve DP'yi ziyaret edeceğini söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti:



'Bunlar, hükümetimizin ve başbakanımızın dış politikayla ilgili olarak toplumumuzun her kesiminin bilgilendirilmesi anlayışının bir sonucu olarak yaptığımız temaslardır. Muhalefetimizin en doğru bilgileri alması, onların değerlendirme yapabilmeleri için uygun bir zemin sağlar. Biz bu konuda her zaman açık ve her türlü tartışmayı, görüşmeyi zemin teşkil edecek şekilde bir tutum benimsedik. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek.'



Ermenistan açılımı



'Ermenistan açılımına muhalefetten destek var mı?' şeklindeki soru üzerine Davutoğlu, 'Benim muhalefet adına konuşmam doğru değil. Benim vazifem, hükümetimiz adına Türk dış politikasının yürütülmesi dışında, muhalefetimizi, aldığımız Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde bilgilendirmek. Yoksa muhalefetimizin görüşlerini benim burada söylemem doğru olmaz' dedi.



Davutoğlu, bugün yaptığı görüşmelerde, sürecin arka planıyla ilgili çok kapsamlı bilgi alışverişi olduğunu ifade etti.



Dış politikada yeni gelenek: Önceden bilgilendirme



Muhalefetin farklı görüşe sahip olmasının doğal olduğunu yineleyen Davutoğlu, ancak muhalefetin sağlam bilgilere sahip olduktan sonra muhalefet etmesinin, bu bilgileri değerlendirerek görüşmesinin önem taşıdığını kaydetti. Bu çerçevede sağlam bilgileri doğrudan iletmeyi hedeflediklerini söyleyen Davutoğlu, bu konuların her zaman TBMM'ye gelecek konular oldukları için önceden bilgilendirmenin yapılmasının Türk dış politikası geleneği açısından yeni olduğuna işaret etti.



'Bilgilendirmenin daha önce yapılması gerektiğine' yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, siyasi partilerin genel başkanlarının mayıs ayında temel konularla ilgili bilgilendirildiğini kaydetti. Davutoğlu, 'O zaman da bilgilendirme yapmıştık ancak bugün daha detaylı bilgilendirme imkanı oldu. Çünkü bu zaman içinde Kafkasya'da normalleşme süreciyle ilgili birçok gelişme yaşandı' dedi.



Ermenistan'ın da kendi içinde benzer bilgilendirmede bulunacağı yönündeki haberler üzerine Davutoğlu, toplumların normalleşme sürecine dahil edilmesinin önemine değinerek, 'Bizim Kafkasya'nın bütününe yayılan kapsamlı normalleşmeyi gerçekleştirme hedefimiz, en önemli hedeftir. Ümit ederiz ki bu süreç, Kafkasları artık gerilimlerin yaşandığı, sınırın kapalı olduğu bir bölge olma karakterinden çıkarır ve bölgemizi barış, istikrar ve güvenlik havzası haline dönüştürür' diye konuştu.



Davutoğlu, Ermenistan'da yapılacak bilgilendirmelerin de bu çerçevede yapılacağı ümidi taşıdığını kaydetti.



'Nükleer müzakereler bir an evvel başlamalı'



Davutoğlu, İran ve Batı arasındaki görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğine yönelik haberler üzerine de İran ziyaretinde yaptığı kapsamlı görüşmelere atıfta bulunarak, Türkiye'nin, İran'ın gerek nükleer programı gerek Batı ile ilişkileri çerçevesinde gerginliğin tırmanmamasına ve önem verdiği komşusu İran ile müttefikleri arasında herhangi bir yeni gerilimin ortaya çıkmamasına önem verdiğini belirtti.



Nükleer gelişmelerle ilgili olarak, bölgenin nükleer silahlardan arındırılması ve nükleer tehdidin dışında kalması ilkesiyle uyumlu bir tutum izlendiğini belirten Davutoğlu, yaptığı temaslarda taraflara bir an önce müzakere sürecinin başlaması yönündeki görüşlerini ilettiğini ifade etti. Bu çerçevede İran'da olumlu tutum gördüklerini söyleyen Davutoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana, İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ve AB Dönem Başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile de görüştüğünü kaydetti. Davutoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarıyla da bu çerçevede görüşeceğini bildirdi.



'Bir an önce, BM Genel Kurulu öncesinde müzakere sürecinin ilan edilmesi, bizim için bu sürecin başarılı şekilde yürütülmesi açısından önemli' diyen Davutoğlu, taraflarda ekim ayı içinde bir toplantı için anlayış birliği olduğu izlenimi aldığını kaydetti. Türkiye'nin taraflara her türlü katkıyı yapacağını ilettiğini söyleyen Davutoğlu, ev sahipliği söz konusu olduğunda da bu konuda imkan sağlanacağını, tarafların olumlu tutumları bulunduğunu ve gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.



'Patriotlar bir tehdit için alınmıyor'



Patriot füzeleri alımına ilişkin bir soru üzerine Davutoğlu, gerek Milli Savunma Bakanlığı gerek Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapacağını belirterek, basına yansıyan haberlerin bütününü doğru kabul etmenin doğru olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin komşularıyla sıfır problem ilkesinin devam edeceğini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tümüyle karşılayan güvenlik politikalarının da devam edeceğini, bunların ikisinin birbirine alternatif olmadığını, bunun herhangi bir komşudan tehdit beklendiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.



'Suriye ve Irak'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir'



Davutoğlu, Suriye ile güvenlik konusuna ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin komşu ülkeler Suriye ve Irak ile ortak güvenlik anlayışına sahip olduğunu kaydederek, bu ülkelerin güvenliklerinin birbiriyle irtibatlı olduğunu söyledi.



Suriye ve Irak'ta güvenlik alanı olmadan, Türkiye'nin tam güvenlikte olmasının söz konusu olamayacağını belirten Davutoğlu, bunun, tersi için de geçerli olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin Suriye ve Irak'la kökleşmiş güvenlik mekanizmaları olduğuna işaret eden Davutoğlu, Suriye ziyareti sırasında bu konuların ele alındığını anımsatarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye ziyaretinde konunun daha kapsamlı görüşüleceğini belirtti.



Suriye ile bu konuda işbirliği anlayışı içinde bulunulduğunu söyleyen Davutoğlu, bu anlayışın böyle de süreceğini kaydetti.