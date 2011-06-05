-DAVUTOĞLU'NDAN PLASSNİK AÇIKLAMASI TAŞKENT (A.A) - 04.06.2011 - Mustafa Keleş - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği adaylığını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bizim Avrupalı kimliğimizi tartışan bir adayın AGİT gibi, Avrupa'nın en önemli uluslararası kurumlarından birinin genel sekreteri olmasını kabul edemeyeceğimizi hem Avusturya'ya hem de dönem başkanı Litvanya'ya dün itibariyle bildirdik" dedi. Davutoğlu, seçim çalışmaları için bulunduğu memleketi Konya'nın Taşkent ilçesinde Bugün TV'de yayınlanan Temsilciler Meclisi programına katıldı. Programda, AGİT Genel Sekreterliği için aday olan eski Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in adaylığının veto edilmesinin sorulması üzerine Türkiye'nin Avrupalı kimliğini tartışan bir kişiyi desteklemeyeceklerini söyledi. AGİT Genel Sekreterliği için Türkiye'nin de Büyükelçi Ersin Erçin'i aday gösterdiğini kaydeden Davutoğlu, diğer adayların ise Avusturya, Portekiz ve İtalya'dan olduğunu belirtti. Türkiye'nin adayının başta ciddi bir destek almasına rağmen Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan tarafından veto edileceğinin bildirildiğini anlatan Davutoğlu, bunun da etkisiyle Elçin'in oylamalarda ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Avusturya eski Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in adaylığı konusunda bir çalışma başlatıldığını dile getiren Davutoğlu, "Biz de çok net bir şekilde en başından itibaren sayın Plassnik'in Türkiye tarafından kabule şayan bir aday olmadığını muhataplarımıza söyledik" dedi. Kendilerinin Avusturya'ya ülke olarak veto uygulamasının söz konusu olmadığını ifade eden Davutoğlu, Avusturya'nın Avrupa kimliğininin kuşatıcı özelliğini taşıyan bir aday göstermediği için destek vermediklerini söyledi. Ursula Plassnik'in son 7-8 yıldır verdiği demeçler ve gösterdiği yaklaşımla hep Türkiye'nin Avrupalı kimliğini sorguladığını kaydeden Davutoğlu, "Bizim Avrupalı kimliğimizi tartışan bir adayın AGİT gibi, Avrupa'nın en önemli uluslararası kurumlarından birinin genel sekreteri olmasını kabul edemeyeceğimizi hem Avusturya'ya hem de dönem başkanı Litvanya'ya dün itibariyle bildirdik" diye konuştu.