Davutoğlu: O MİT TIR'larının içinde ne olduğu kimseyi ilgilendirmez!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet gazetesinin ortaya çıkardığı MİT TIR'larındaki silah görüntülerine ilişkin olarak, 'Evet, Suriye’de ciddi catışmalar oluyordu ve Türkmenlere yardım ettik. TIR'ların içinde ne olduğu kimseyi ilgilendirmez" dedi.

"Biz talimat vermişiz, 'Türkmenleri ezdirmeyeceksiniz ve yardım edeceksiniz' demişiz" diyen Davutoğlu, "İstihbarat birimlerimiz bu talimatla harekete geçmişler. Kimin haddine gelip de eğer bir yanlış uygulama olduğunu düşünüyorlar gelip bize soracaklar" ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Devlet işleyişi bakımından ve bu işin zamanlaması bakımından 2 şeye dikkat çekeceğim. Dünyanın herhangi bir yerinde devletin bir kurumu devletin bir başka kurumunun verilen talimat gereği yaptığı bir faaliyeti bir suçmuş gibi yansıtabilir mi?

Yani Amerika'da istihbarat örgütü bir faaliyet yapıyor ama Pentagon o faaliyete baskın yapıyor. Siyasi otorite bir talimat vermişse, siyasi otoriteye bağlı bir kurum, siyasi otoriteden izin almadan o talimata müdahale etmesi açık bir suçtur. Evet o günlerde Bayırbucak'ta çok ciddi çatışmalar oluyordu. Bugün Suriye Türkmenlerini temsilen o zaman Suriye Türkmen Cephesi'nin Başkanı da açıklama yaptı.

Bunu da Devlet Bahçeli bilir ama örtüyor şu anda. Bunun manevi hesabını verirler. Biz talimat vermişiz, "Türkmenleri ezdirmeyeceksiniz ve yardım edeceksiniz" demişiz, istihbarat birimlerimiz bu talimatla harekete geçmişler. Kimin haddine gelip de eğer bir yanlış uygulama olduğunu düşünüyorlar gelip bize soracaklar. Başka bir şey yaparlarsa bu casusluktur ya da isyandır. Çok açık söylüyorum. Devlet idare ediyoruz, oyun oynamıyoruz. Biz talimat vereceğiz Türkmenleri koruyacaksınız diye, başka bir beyefendi veya paralel yapı, bir grup hükümeti zaafa uğratmak için gelip orada onu yapacaklar, ve bu da bir basın özgürlüğü olacak öyle mi? Amirinden izin almadan kimin haddine bir yere baskın yapmak? Amirleri kim onların? Hükümet. Hükümeti kim seçmiş? Millet. Millete yönelik bir eylemdir bu. Onların görevi değil o. Hem de orada görevli olmayan bir savcı müdahil oluyor. TIR'ların içinde ne olduğu kimseyi ilgilendirmez.