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Davutoğlu'ndan Mısır yorumu: 28 Şubat'a çok benziyor

Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır’daki askeri darbeyle ilgili açıklama yaptı

06 Temmuz 2013 16:43

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır’daki darbeyle ilgili olarak, “En fazla oy almış bir siyasi hareket ve bir lider gayrı meşru ilan edilmek isteniyor. Bizim 28 Şubat'a çok benziyor" dedi.
 
Mısır ordusunun darbesini 28 Şubat’a benzeten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Mısır'da en önemli şey şu, meşruiyet meselesi. Bu darbe ile Mısır'dan en fazla oy almış bir siyasi hareket ve bir lider gayrı meşru ilan edilmek isteniyor. Yani bir anda meşru siyasal alanın dışına itiliyor. Bizim 28 Şubat'a bu anlamda çok benziyor."

Davutoğlu, "Mısır'da atılması gereken ilk adım Mursi'nin seçilmiş bir lider olarak ve Hürriyet ve Adalet Partisi'nin siyasal süreçlere dönmesinin temin edilmesidir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Mısır'daki iktidar ve demokrasi kavgasının Ortadoğu ölçeğinde bir kavga olduğuna işaret ederek, "Cin şişeden çıkmıştır. İnsanlar demokratik bir ortamda yaşama lezzetini tattılar. Geri dönüşü olmaz" dedi.

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