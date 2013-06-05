Davutoğlu'ndan Kerry'ye Gezi Parkı tepkisi: İkinci sınıf demokrasi değiliz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin ABD'den gelen açıklamalar üzerine ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’yi arayarak tepki gösterdi. Davutoğlu, “Türkiye’ye 2. Sınıf demokrasi diyemezsiniz” dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Taksim'deki olayların ardından ABD'li yetkililer tarafından arka arkaya yapılan açıklamalar üzerine muhatabı Kerry'yi telefonla aradı. Olayların gerçek mahiyeti hakkında mevkidaşını bilgilendiren Davutoğlu, pek çok demokratik ülkede benzer eylemlerle karşılaşıldığına işaret ederek, son dönemde Birleşik Devletler'de yaşanan "Occupy Wall Street" olaylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Avrupa'nıın farklı başkentlerinde de benzer olayların meydana geldiğini belirten Davutoğlu'nun, "Birçok demokratik ülke benzer eylemlerle karşılaşır ve bu da demokratik sistemlerin sınavıdır" ifadesini kullandığı ifade edildi. Türkiye'de gösteri hakkı bulunduğunun ve isteyen herkesin bu hakkı kullanabileceğinin altını çizen Davutoğlu'nun, eylemlere karışanlar arasında sadece çevreyi korumayı amaçlayanların dışında konuyu istismar etmek isteyen aşırı uç örgütlerin de bulunduğuna dikkati çektiği ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki uç arasında bir ayrım yaptığını vurguladığı ifade edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, "Demokratik gösteri elbette var ve biz buna saygı gösteriyoruz" diye konuştu. Davutoğlu, polisin çekilmesinden sonra da Taksim'de kamu ve özel mülkiyetin tahrip edildiğini söyledi.