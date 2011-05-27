-DAVUTOĞLU'NDAN İSRAİL'E GÖNDERME ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye gitmesi söz konusu olan yeni yardım konvoyu için felaket senaryoları da dahil her durumu çalıştıklarını belirterek, "Umarız böyle bir durum olmaz. İsrail'in böyle bir hatayı bir daha yapmayacak kadar tecrübe sahibi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Davutoğlu, Ülke TV'de dün gece "Sıradışı" programına konuk olarak, seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mavi Marmara saldırısının ve Gazze'ye yeni bir yardım konvoyunun hareket etmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine Davutoğlu, geçen yıl ile bu yılki durum arasında farklar bulunduğunu, bu yıl Hamas ile El Fetih arasında uzlaşma olduğunu ve İsrail'in bu konudaki gerekçelerinin ortadan kalktığını ifade etti. Davutoğlu, Filistin otoritesinin birleştiğine işaret ederek, bunun yanı sıra uluslararası kamuoyunun Mavi Marmara saldırısının ardından İsrail'e karşı ciddi bir tutum sergilediğini kaydetti. Bakan Davutoğlu, İsrail'in yeni konvoylar oluşmasını istemiyorsa yeni Filistin yönetimini tanıması ve ablukayı kaldırması gerektiğini belirterek, o zaman da yardım konvoyu için zemin kalmayacağını, ancak İsrail'in bunu yapmak yerine Filistin'deki uzlaşıyı tanımadığını ve ablukayı sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi. Mavi Marmara baskınına benzer bir felaket senaryosunun yaşanması durumunda tepkilerinin ne olacağının sorulması üzerine Davutoğlu, felaket senaryoları da dahil her durumu çalıştıklarını belirterek, "Umarız böyle bir durum olmaz. İsrail'in böyle bir hatayı bir daha yapmayacak kadar tecrübe sahibi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerin hatırlatılması üzerine de Suriye için hala istikrar ve reformun birlikte gerçekleşeceği ihtimali gördüğünü belirterek, reformlara Ocak ayında zamana yayılarak başlanmış olsaydı "hastalığın" ilk aşamalarında atlatılmasının mümkün olabileceğini, ancak artık bir "şok tedavi" gerektiğini belirtti. Bakan Davutoğlu, bu şok tedavinin de sadece ekonomik, güvenlik ve hukuki değil siyasi reformları da içeren kapsamlı bir reform paketi olacağını söyleyerek, böyle bir paketin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a olan güveni pekiştireceğini bildirdi. "Reform yapacağım ama günü belli değil" denildiğinde halkın o günün gelip gelmeyeceği şüphesiyle tedirgin olacağını belirten Davutoğlu, bu nedenle kapsamlı bir reform sürecine başlanmasının Suriye'de barış içinde değişimin önünü açacağını, kendi tanıdığı Esad'ın bunu arzu ettiğini düşündüğünü, ancak sisteme bağlı unsurların bazen kişisel iradenin önüne geçebildiğini kaydetti.