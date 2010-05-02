Davutoğlu'ndan İsrail'e 'Anadolu Kartal'ı mesajı

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin komşularıyla tam entegrasyon istediğini belirterek,"Biz Ermenistan-Azerbaycan sınırını da açmak istiyoruz" dedi. Türk topraklarının Yahudiler için güvenli bölge olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Tarihimizde Yahudi karşıtı bir geleneğimiz olmamıştır" diyerek bölgede herhangi bir gerginliğin yaşanması halinde Anadolu Kartalı tatbikatının uluslararası bölümünün yine iptal edilebileceğini belirtti.





Davutoğlu, Oxford Üniversitesi St. Antony's Koleji'nde düzenlenen "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası" konulu uluslararası konferansta konuştu.





Türkiye'nin bölgesinde krizler olmadan önce önlemler aldığını ve almak istediğini anlatan Davutoğlu, "Savaşları ve gerginlikleri önlemeliyiz" dedi.







'Başbakan beraberinde 10 bakanla gidecek'







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta Yunanistan'a yapacağı ziyarete 10 bakanın eşlik edeceğini ifade eden Davutoğlu, Yunanlı muhataplarla ortak kabine toplantısının yapılacağını kaydetti.





Konuşmasında Ermenistan konusuna da değinen Davutoğlu, "Tabiki sınırımızı açmak istiyoruz çünkü komşularımızla tam entegrasyon istiyoruz. Ama Türkiye-Ermenistan sınırı açmak yeterli olmayacaktır, biz Ermenistan-Azerbaycan sınırını da açmak istiyoruz, ki böylece bölgesel istikrar sağlanabilsin" diye konuştu.







'Gerginlikler olursa tatbikat yok'







Davutoğlu, İsrail'le ilişkiler ve geçen yıl İsrail'in de katılması planlanan "Anadolu Kartalı" tatbikatının uluslararası bölümünün iptal edilmesiyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ile İsrail arasında tarihi ilişkiler olduğunu ve Osmanlı döneminde Türk topraklarının Yahudiler için "güvenli bölge" olduğunu hatırlattı.





"Tarihimizde Yahudi karşıtı bir geleneğimiz olmamıştır" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin bölgesinde güven ortamına zarar verecek, barış karşıtı politikalar istemediğini söyledi. Davutoğlu, "Şu anda Gazze'de olanlara müsamaha gösteremeyiz. Evet, geçen yılki askeri tatbikatı iptal ettik ve eğer bölgemizde potansiyel askeri gerginlik olursa bu tip tatbikatları yapmayacağız. Askeri tatbikatlar hazırlıklar için gerekli olabilir ama sadece barışçıl diplomasiyi teşvik edeceğiz" diye konuştu.







Davutoğlu, İslam Araştırmaları Merkezi'ni gezdi







Ahmet Davutoğlu, Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezinin yapımı devam eden yeni binasını gezdi.





Davutoğlu, İngiltere'nin Oxford kentinde bulunan merkezin yapımına 2003 yılında başlanan yeni binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.





1985 yılında kurulan merkezin iki yıl içinde tamamlanması beklenen yeni binada dini eğitimin yanı sıra ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da eğitim verilecek.





Türkiye'nin de yapımına 500 bin dolarla katkı sağladığı merkezde, İznik çinileri ve Türk mermerinden yapılan bir çeşme bulunacak, okulun giriş avlularından birinin adı da "İstanbul Avlusu" olacak.





Oxford temasları çerçevesinde İslam Araştırmaları Merkezinin mevcut binasında öğle yemeği yiyen Davutoğlu ve beraberindekilerin bugün İngiltere'den ayrılmaları bekleniyor.