Davutoğlu'ndan iş dünyasına asgari ücret güvencesi

Asgari ücretin 1300 liraya çıkmasından dolayı oluşacak yükü iş dünyası ile paylaşacaklarını ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, iş dünyasının rekabetçi kapasitesinin azalmamasına özen göstereceklerini dile getirdi. Davutoğlu, her şeyin şeffaf olacağını, vaatlerini de tek tek gerçekleştireceklerini vurguladı.

Asgari ücret vaatlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Davutoğlu, iş dünyasına da asgari ücret karşısında kaynaklanacak yükü paylaşacaklarını söyledi. Dün gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 2015 yılı Olağan Genel Kurulu’na katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “İş dünyamıza, buluştuğumuz zaman da söyledim tekrar söylüyorum. Asgari ücret artışından kaynaklanacak yükü kesinlikle sizlerle paylaşacağız ve sizin rekabetçi kapasitenizin azalmamasına özen göstereceğiz” dedi.

"Her şey şeffaf olacak"

Her şeyin şeffaf olacağını, kimsenin millete hesap vermekten kaçamayacağını, sözlerinin gereğini yapacaklarını, vaatlerini tek tek hayata geçireceklerini vurgulayan Davutoğlu, “Bir hafta içinde gerçekleştirdiğimiz 10 icraatımızı da dün kamuoyuyla paylaştık. İşte asgari ücret vaadimizi de gerçekleştiriyoruz. Bu konuda iş dünyamızdan destek bekliyoruz. Asgari ücret vaadimizi de gerçekleştiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu bağlamda atacağımız adımları, sizlerden aldığımız teklifleri de göz önünde tutarak, birer birer yasalaştıracağız. İstihdam ve iş gücüne teşvik anlamında kapsamlı düzenlemeler yapacağız” diye konuştu.

"Kamu maliyesinde reform"

Gelir vergisi ve kamu maliyesinde ciddi bir reform çalışması yürüttüklerinin altını çizen Başbakan Davutoğlu, “Eğitimde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yeni düzenlemeler yapacağız. Eğitim alanında şu ana kadar yürüttüğümüz çalışmaları, nitelikli ve kalite odaklı sürdüreceğiz. Yapısal dönüşüm programlarında ve 2016 Eylem Planı’nda sizler de takip etmişsinizdir, meslek liseleri ve yüksek öğretim programları iş dünyasının ihtiyaçlarına yeniden gözden geçireceğiz. Meslek liseleri, özellikle yüksek öğretimde kalite anlamında alacağımız her kararda, yapacağımız her toplantıda mutlaka sizin katkınız olacak. Nihayetinde meslek liselerinden mezun ettiğimiz öğrenciler, sizlerin iş yerlerinde çalışacaklar. Mezun olan üniversite öğrencileri sizlerin talepleri doğrultusunda yetiştirilmek durumunda” ifadelerini kullandı.

İkinci nesil reformlar

TBMM komisyonlarında görüşülecek 2016 bütçesinde de disiplinli ve tutarlı anlayışı sürdüreceklerini vurgulayan Başbakan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İkinci nesil reformlarla ekonomik anlamda Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkarıp, yüksek gelir grubuna taşımayı hedefliyoruz. 64. Hükümet Programı’nı Meclis’e sunduk, güvenoyu aldık. Geçtiğimiz hafta da 2016 Eylem Planı’nı sunduk. Bunları takvime bağladık. Kamuoyuyla paylaştık.” Davutoğlu, her söz verdikleri dönem bittiğinde de yaptıkları ve yapamadıklarını kamuoyuyla paylaşacaklarını, yapamamalarının gerekçelerini de söyleyeceklerini, muhalefet partilerinin engellemesi durumunda da bunu ilan edeceklerini anlattı.

"Rekabetçi anlayıştan ödün vermeyeceğiz"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şeffaflık ve Siyasi Etik Kanunu’nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu süratle çıkaracaklarını ifade ederek, bu çabalarında serbest piyasa kurallarından ve rekabetçi anlayıştan kesinlikle ödün vermeyeceklerini söyledi. Davutoğlu, siyasetin finansmanı ve imar rantlarının vergilendirilmesi konularında da çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Brüksel’de yapılan görüşmede bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısını şubatın ilk yarısında İzmir’de yapmaya karar verdiklerini ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, “İnşallah THY de Atina-İzmir seferini başlatacak ve ilk ağırlayacağı da Yunanistan Başbakanı Çipras olacak. Bu da sembolik olarak Ege’yi bir barış denizi haline getirmemizin yansıması olacak” dedi.

Fildişi kuleden karar yok

İş adamlarına çağrıda bulunan Başbakan Davutoğlu, “Şimdi artık üretim için, ihracatiçin, sosyal adalet ve sosyal barış için hep birlikte yola çıkmanın vakti” diye konuştu. Türkiye’nin emeği, alın teri, birikimiyle yurtdışına açılmanın önemine işaret eden Davutoğlu, “Hükümet olarak hayata geçireceğimiz bütün politikalarla ilgili olarak, sektör temsilcilerimizle görüşmeye, fikir alışverişi yapmaya önem veriyoruz. Siyaset yapıcılar, karar vericiler, bu kararlardan etkilenen temsilcilerle birlikte yürürsek netice alırız. Yoksa fildişi kulelerimizde hiçbir karara izin vermedik ve hep istişareyi de bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi sürdüreceğiz” dedi.