Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Halk başkanlığa izin vermedi, taşlar yerine oturmalı, herkes yetkisi dahilinde hareket ederse uzlaşı olur

7 Haziran seçimleri sonrası katıldığı ilk canlı yayınında başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Parlamenter sisteme karşı değilim hiçbir zaman da olmadım. Türkiye'de 12 Eylül yönetimi bir çarpık sistem kurdular. Yetkiler öylesine paylaşılmıştır ki parlamentonun dışındadır bütün yetkiler. Başkanlık sistemine geçmek istedik ama buna halk izin vermedi. Şu anda yeni bir tablo var, herkes bu tabloyu var olan sistem içinde yönetmekle zorunludur. Sayın cumhurbaşkanımızın pazartesi günkü yapmış olduğu açıklamayı bütün partilerin iyice okumasını dilerim. Sayın cumhurbaşkanımız bu tutumuyla krizi çözen bir makamdır. Rolleri dağıtacak ve yönetecek kişi cumhurbaşkanıdır. Kişi nerede ise makamı orasıdır” dedi.

Davutoğlu, “Sistem değişmediğine göre artık taşların yerine oturtulması lazım. Herkes kendi görevini yetki ve sorumlulukları dahilinde üzerine düşeni yaparsa bir uzlaşı doğar. Cumhurbaşkanı makamına böyle bir şekilde yaklaşılmasını kesinlikle kabul etmem” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bugün Dışişleri Konutu'nda yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ise "Cumhurbaşkını'nın Sayın Baykal ile konuşması olumludur. Koalisyon partiler arasında olur. Koalisyon müzakeresi olmaz bu. Sayın Cumhurbaşkanımız koalisyon müzakerelerini yapacak kişi değildir" görüşünü dile getirdi.

TRT1’de konuşan Davutoğlu’nun başkanlık sistemiyle ilgili sözleri şöyle:

Parlamenter sisteme karşı değilim hiçbir zamanda olmadım. Türkiye'de 12 Eylül yönetimi bir çarpık sistem kurdular. Yetkiler öylesine paylaşılmıştır ki parlamentonun dışındadır bütün yetkiler. Başkanlık sistemine geçmek istedik ama buna halk izin vermedi. Şu anda yeni bir tablo var, herkes bu tabloyu var olan sistem içinde yönetmekle zorunludur. Sayın cumhurbaşkanımızın pazartesi günkü yapmış olduğu açıklamayı bütün partilerin iyice okumasını dilerim. Sayın cumhurbaşkanımız bu tutumuyla krizi çözen bir makamdır. Rolleri dağıtacak ve yönetecek kişi cumhurbaşkanıdır. Kişi nerede ise makamı orasıdır. Sistem değişmediğine göre artık taşların yerine oturtulması lazım. Herkes kendi görevini yetki ve sorumlulukları dahilinde üzerine düşeni yaparsa bir uzlaşı doğar. Cumhurbaşkanı makamına böyle bir şekilde yaklaşılmasını kesinlikle kabul etmem. Sayın Sezer'e bile hatta o zaman özel kalemini aradım, çünkü o benim cumhurbaşkanım o da sağolsun gerek görmedi gitmedim.

'Cumhurbaşkanı Baykal görüşmesi olumlu'

Cumhurbaşkanı'nın Sayın Baykal ile konuşması olumludur. Koalisyon partiler arasında olur. Koalisyon müzakeresi olmaz bu. Sayın Cumhurbaşkanımız koalisyon müzakerelerini yapacak kişi değildir. Bu anlamda yeni Meclis'in iki işareti vardır, olumludur. Hepimizin en asli görevi sistemi işletmek. 'Cumhurbaşkanı bana görev verecek ama ben Cumhurbaşkanın katına çıkmam' demek, sistemi tıkayan, Sayın Cumhurbaşkanımıza sen bir kural dikte edemezsin. Şu anda hepimiz için bir şans var. Sistemi rayına oturmak. Bunu rayına oturtmak, herkes için söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı makamı, hükümet kurma çalışmaları, muhalefet için söylüyorum gelin güzel bir başlangıç yapalım. Kimse semboller üzerinden birbirine siyasi gol atmaya kalkmasın. Şu anda semboller vakti değil, şu anda rasyonel davranma vakti. Yani makul, akli davranma anı. Semboller üzerinden kampanya sırasında mazur görülür ama şimdi akılla konuşmak lazım. Hisle değil. Millete küsmek olmaz."