Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na düzeltme: Devletin başı Erdoğan'dır, hükümetin başı benim!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’ın "Cumhurbaşkanı'mızın, AYM kararını eleştirmesi, 'kişisel konumlanma' değil; 'devletin ve hükümetin başı' sıfatıyla bir açıklamadır” açıklamalarına, Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan yanıt geldi.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’nın açıklamasını yeni duyduğunu belirtirken, “Cumhurbaşkanı herhangi bir vatandaş gibi eleştiri yapma hakkı vardır.” Ben de aynısını söyledim. Cumhurbaşkanı başdanışmanın açıklaması bana gelmiş değil. Ayrıca o anlamda bürokratik birinin açıklamasına cevap verme tutumu içine girmedim, girmem. Türkiye’de devletin başı Cumhurbaşkanı’nın da hükümetin başı Başbakan’ın yetkilerini de herkes bilir. Hele hele herhangi bir açıklamayı da bilmiyorum, yorumda da bulunmak istemem ama bir başbakanın bir bürokratın açıklaması üzerine yorum yapmasını doğru bulmam.’’ ifadelerini kullandı.

Akış, açıklamalarını Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un “Sayın Cumhurbaşkanımız AYM kararıyla ilgili kendi kişisel düşüncelerini açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili kendi kişisel konumunu ortaya koymuştur” sözleri üzerine Twitter'dan yapmıştı.