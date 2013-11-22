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Politika

Davutoğlu'ndan CHP'li vekile tepki: Beni bir katil ile nasıl karşılaştırırsın?

Davutoğlu: 3 komşumuzla sorun yaşıyoruz. Suriye, Güney Kıbrıs ve Ermenistan

22 Kasım 2013 07:26

Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Davutoğlu, “Suriye’de yeni yönetimde eli kana bulaşmış kimse olmayacak” dedi. CHP’liler “O zaman siz de olmayın” deyince tartışma başladı. Dışişleri Bakanı, “Bizi nasıl kendi halkını katledenlerle karşılaştırabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanını katille nasıl karşılaştırırsın. Hangi hakla karşılaştırırsın.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Türkiye’nin komşularıyla ilişkileri son 10 yıl içinde paradigmatik bir değişim yaşamıştır. Komşu ülkelerle sıfır sorun ilkesini geçmişte eleştirenler, şimdi bu ilkeye sahip çıkarak, bizi eleştirme çabası içindeler. Bu ilke sağlam temellere oturmuştur” dedi. Türkiye’nin 3 komşusuyla sıkıntı yaşadığını belirten Davutoğlu, bu ülkelerin Suriye, Güney Kıbrıs, ve Ermenistan olduğunu söyledi.

CHP’li Aytuğ Atıcı konuşmasında Gezi Parkı olaylarına değinince tartışma çıktı. Atıcı’nın, “Gezi'de halka silah doğrultmadınız mı? Sizin halkınıza silah doğrulttuğunuz gibi Esad da halkına silah doğrultuyor. Ne fark var?” demesi üzerine, Davutoğlu, “Orada yüzbinlerce kişi öldü” karşılığını verdi. “Sadece ölen insan sayısı farklı” diyen Atıcı, “7 insanı da mı Esad öldürdü?” diye sordu.

 

Katil tartışması

 

Davutoğlu, Cenevre - 2 toplantının sonucuyla ilgili beklentisine yönelik bir soru üzerine ise, “Suriye’de ele kana bulaşmış hiç kimse olmayacak” yanıtını verirken, CHP sıralarından gelen yanıt ortalığın karışmasına neden oldu. CHP’li Özgür Özel, Davutoğlu’na yönelik olarak, “O zaman siz de olmayın” deyince. Davutoğlu çok sert tepki göstererek, “Eğer bizi Beşar Esad ile karşılaştırıyorsanız, sizi önce Allah’a sonra millete havale ediyorum” dedi. Bunun üzerine Özel, “Katili de mağduru da mezhebine göre ayıramazsınız. Bakan provoke ediyor? Gezide bir sürü insan öldü Gezi’de” diye seslendi. Bu yanıt üzerine Davutoğlu daha sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı, “Bizi nasıl kendi halkını katledenlerle karşılaştırabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanını katille nasıl karşılaştırırsın. Hangi hakla karşılaştırırsın” dedi.

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