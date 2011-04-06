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Politika

DAVUTOĞLU'NDAN ATEŞKES DİPLOMASİSİ ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 17:38

-DAVUTOĞLU'NDAN ATEŞKES DİPLOMASİSİ ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, muhaliflerin oluşturduğu Libya Konseyinin üyesi Mahmud Cibril ile Katar'da bir araya gelerek, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolusluğu'ndaki olaylardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Cibril ise bu olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhaliflerin bütün kesimlerini kontrol edemediklerini aktardı. Halen Şam'da temaslarını sürdüren Davutoğlu, dün gece Bahreyn'den Libya'daki gelişmeler bağlamında Libya Konsey Üyesi Mahmud Cibril ile görüşmek üzere Katar'a geçmişti. Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile de bir araya gelen Davutoğlu'nun Cibril ile görüşmesinde, Libya'da olası bir ateşkesin sağlanmasına yönelik parametreler ele alındı. Bakan Davutoğlu Cibril'e, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu önündeki olaylardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Cibril de bu olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhaliflerin bütün kesimlerini kontrol edemediklerini aktardı. Bu arada edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak dün Libya'ya giden Türkiye'nin eski Trablus Büyükelçisi Ömür Şölendil temaslarını sürdürüyor. Şölendil'in Başbakan Erdoğan'ın mesajını Bingazi'deki muhaliflere iletmesi bekleniyor.

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