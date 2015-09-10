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Davutoğlu'ndan 81 ilin valisine yetki: Toplumsal olaylara müdahale için tugaylardan asker çağrılabilirsiniz

Valilere gönderilen genelge batı illerini de kapsıyor

10 Eylül 2015 11:40

Doğu ve Güneydoğu’da çatışma ortamının artması üzerine hükümet terörle mücadelede yeniden Kara Kuvvetleri’ne bağlı askerin devreye girmesi için düğmeye bastı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzası ile 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, toplumsal olaylara müdahale için tugaylardan asker çağrılabileceği bildirildi.

Valilerin hangi tugayları göreve davet edeceği bilgisi de verildi. Askeri kaynaklara göre, genelge, sadece Doğu ve Güneydoğu’daki iller için değil. Batı’daki illeri de kapsıyor. Genelgenin yasal altyapısı, 2013’te yürürlüğe giren ve valilere toplumsal olaylara müdahale konusunda askeri birlikleri göreve çağırma yetkisi veren 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayanıyor.

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