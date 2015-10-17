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Yaşam

Davutoğlu'na 'Evimi yıkan Müslüman' diyen Aydaner İmar Bank mağduru çıktı

Bursa'da bir vatandaş cuma namazına giden Davutoğlu'nu protesto etmişti

17 Ekim 2015 18:55

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Bursa'da yaptığı miting öncesi Ulucami'ye giderken, "Evimi yıkan Müslüman" diye bağıran kişinin, İmar Bankası mağduru 67 yaşındaki Muzaffer Aydaner olduğu öğrenildi.

Bülent Civanoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, AKP tarafından Bursa'da dün düzenlenen mitinge katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu miting öncesi Ulucami'de cuma namazına giderken, yol kenarında bekleyen bir kişi, "Evimi yıkan Müslüman" diye bağırdı. Bunun üzerine önce uzaklaştırılan, ardından da gözaltına alınan bu kişinin İstanbul Güngören'de yaşayan Muzaffer Aydaner olduğu öğrenildi. 40 yıllık birikimini İmar Bankası'na kaptırdığını ve 13 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinden sonuç alamadığını belirten Aydaner'in, geçen haziran ayında evinin önünde bazı eşyalarını yakarak sesini duyurmaya çalıştığı belirtildi.

Kimlik sorgulaması yapılan Muzaffer Aydaner daha sonra serbest bırakıldı.

 

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