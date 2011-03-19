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Dünya

DAVUTOĞLU'NA BİLGİ VERDİLER ANKARA (A.A)

19 Mart 2011 23:36

-DAVUTOĞLU'NA BİLGİ VERDİLER  ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Paris'te düzenlenen toplantı hakkında bilgi verdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Davutoğlu'nu ayrı ayrı arayan dışişleri bakanları, Paris'te Libya'nın ele alındığı zirveye ilişkin bilgiler verdiler. Davutoğlu'nun da görüşmelerde muhataplarına BM'nin 1973 sayılı kararının uygulanmasına önem atfettiklerini belirttiği kaydedildi.

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