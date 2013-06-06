Davutoğlu'na ABD'den yanıt: Kerry'nin Türkiye'yi kategorize etme çabası yoktu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Türkiye'yi hiçbir şekilde katagorize etme gibi bir çabasının bulunmadığını" belirterek, "Ancak bazı kaygılar olduğunda da Bakan Kerry ve bakanlıktaki diğer yetkililer çekimser duramaz ve geçtiğimiz birkaç gündür polisin acımasızlığına yönelik kaygılarımız var ve barışçıl gösterilerin onaylanmasına yönelik çağrımıza devam edeceğiz" dedi.

Psaki, günlük basın toplantısında, Kerry ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesine dair soru üzerine, iki bakanın çok pozitif çalışma ilişkisinin bulunduğunu, özellikle Suriye başta olmak üzere birçok konuda birlikte çok yakın çalıştıklarını ve bu şekilde çalışmaya devam edeceklerinde de hiçbir kuşkunun olmadığını söyledi.

Psaki, "Ancak bazı kaygılar olduğunda da Bakan Kerry ve bakanlıktaki diğer yetkililer çekimser duramaz ve geçtiğimiz birkaç gündür polisin acımasızlığına yönelik kaygılarımız var ve barışçıl gösterilerin onaylanmasına yönelik çağrımıza devam edeceğiz. Bu, bizim dünya genelinde yaptığımız bir şey. Bakan Kerry'nin, yapılması gerekenler noktasındaki inancını dile getirme, olaylarla ilgili sakinlik çağrısına desteğini ifade etme ve Bakan Davutoğlu ile çok pozitif çalışma ilişkisine sürdürme dışında, Türkiye'yi hiçbir şekilde karakterize etme gibi bir çabası yoktu" diye konuştu.

'Sakinlik çağrılarını görmekten memnun'

"Yani Türkiye'yi ikinci sınıf demokrasi olarak değerlendirmiyorsunuz?" sorusuna Psaki, "Hayır" yanıtını verdi. Psaki, Türk tarafının bakanlığın açıklamalarını sert bulduğuna ilişkin bir soruya karşılık, kendilerinin öyle düşünmediğini ifade etti. Protestolarda "Polisin acımasızlığı"na dair haberlerin, yaralıların ve hatta bazı ölümlerin kaygı yarattığını belirten Psaki, sadece Türkiye değil tüm dünyada, barışçıl gösterilerin desteklenmesi ve kabul edilmesine yönelik çağrılarına devam edeceklerini belirtti.

Aynı zamanda Türkiye ile çok iyi ve olumlu çalışma ilişkilerinin bulunduğunu, Kerry ve Davutoğlu'nun "Epeyce dostluk kurmaya" başladığını dile getiren Psaki, "En yıkıcı küresel krizlerden biri olan" Suriye ve diğer krizlerde birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Psaki, "Türkiye'nin demokrasisinin yeterince olgun olduğunu ve bunun üstesinden gelinebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Bakan Kerry, bu konuda (sorunun çözümü) ilerlemeye devam edileceğine güveninin tam olduğunu söyledi, sakinlik çağrılarını görmekten memnun ve bunun devam etmesini umuyor. Türkiye ile birçok konuda çalışması arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bugün yardımcı olacak en iyi şeyin, Türkiye'de tüm yetkililerin sakinlik çağrısı yapması ile barışçıl protestoları desteklemesi ve kabul etmesi olduğunu" dile getiren Psaki, ABD olarak bu konudaki görüşlerini de Türk yetkililerle paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.