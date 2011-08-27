-Davutoğlu'dan Times'a "Esad" demeci LONDRA (A.A) - 26.08.2011 - İngiliz Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ''ülkesindeki reformlarda çok yavaş davrandığını, operasyonlarda ise çok hızlı ve sert olduğunu söylediğini'' aktardı. İstanbul'dan James Bone imzalı haberinde Times, Davutoğlu ile yaptığı mülakata yer verdi. Davutoğlu'nun Esad'ın ''uçurumun kenarına yaklaştığını'' söylediğini bildiren Times, Dışişleri Bakanı'nın şu sözlerini aktardı: ''Hiçbir ülke, hiçbir lider, hiçbir rejim, halkın desteği olmadan hayatta kalamaz. Suriye'de, halk ne yazık ki sisteme ve rejime olan güvenini yitirdi. Bu kısır bir döngü. Ne yazık ki, Suriye yönetimi bunu anlamıyor. Daha fazla operasyon yaparsanız, daha fazla insan ölür, direnişi daha fazla bastırmak için daha fazla insan öldürürsünüz.'' Türkiye'nin ''komşularla sıfır sorun'' dış politikasıyla geçen yıllarda Suriye ile ilişkisini geliştirdiğini belirten Times, ''Ancak ilişkilerin Esad'ın ülkesindeki demokrasi yanlısı protestolara karşı tavrıyla, kırılma noktasına geldiğini'' kaydetti. Arap baharının başlamasından bu yana Davutoğlu'nun Esad'a kişisel olarak birkaç kez ''ölümlere son verilmesi gerektiğini'' söylediğini bildiren gazete, Davutoğlu'nun şu sözlerini aktardı: ''Tüm bunlar Tunus'ta başladığında bir konferansta şunu söyledim, 'Bölgenin tüm liderlerinin bundan ders çıkarması gerekir. Bölgede üç farklı tipte liderlik var. Biri, tarihin ruhunu ve değişimin gerekliliğini anlayan, bu değişime öncülük edenler. İkincisi, değişimin gerekliliğini kabul edenler ancak mevcut durumu devam ettirmek için zaman kazanmak isteyenler. Üçüncüsü ise, değişimi reddedenler.' Aynı toplantıda, üçüncü kategorinin çok yakın bir zamanda yok olacağını söyledim. İkinci kategori de daha sonra yok olacak. Birinci kategoridekiler ise sadece ülkelerine değil, tarihe önderlik edecek. Bunun aynısını Nisan ayında Beşşar Esad'la görüştüğümüzde de söyledim. Ancak ne yazık ki, son sekiz ayki tecrübeden söyleyebilirim ki, reformlarda çok yavaş davrandı, operasyonlarda ise çok hızlı ve sert oldu. Bunu Şam'daki son görüşmemizde yine kendisine ilettim.'' Davutoğlu'nun Mayıs ayında Suriye'de ''şok bir terapiye'' ihtiyaç olduğunu söylediğini aktaran Times, ''şimdi bu şok terapi şansının da azalmakta olduğunu'' ifade ettiğini bildirdi. Times, ''Davutoğlu'nun, şiddet artarsa Türk ordusunun Suriye'de bir tampon bölge oluşturma ihtimali konusunun ucunu açık bıraktığı'' yorumunu yaparak, Ahmet Davutoğlu'nun ''Suriye'de kaotik bir durumu kaldıramayız ve baskıcı bir yaklaşıma müsamaha gösteremeyiz'' dediğini kaydetti.