Davutoğlu'dan Gandi'ye sert yanıt

T24 - Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında bugün gerçekleşecek "terör zirvesi" öncesinde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kişisel olarak taraf olduğu sürpriz bir gerginlik yaşanıyor. Tartışmanın konusu, Kılıçdaroğlu'nun "yalancı" ve "ahlaki değerleri gelişmemiş" suçlaması. CHP lideri önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'i kınayan BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasının niteliği hakkında Davutoğlu'nun beyanlarına güvenilmeyeceğini öne sürmüş ve "Ahlaki değerleri gelişmemiş biri 21. yüzyılda Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yapabilir mi? Çıkacak Meclis'te yalan söyleyecek. Bizi cahil mi sanıyor?" demişti. Portekiz'in başkenti Lizbon'a gelen Bakan Davutoğlu, dış politikanın kritik konularını değerlendirdiği sırada sözü, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına getirdi ve sert tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu'nun üslubunu kendisine hiç yakıştıramadım" diyen Bakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Böyle konuşmaya hakkı yok. Ne akademik hayatta ne de devlet görevinde hiçbir şekilde, hiçbir konuda yalancılıkla itham edilecek bir durumum olmadı. Gayri medeni bir tutum. Mesnetsiz suçlamalar siyasi ahlakla bağdaşmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şehadetine ihtiyacım yok. Biz de şunu sorarız: 'Genel Başkan olmayacağım' dedikten 24 saat geçmeden 'Aday olacağım' demesi hangi siyasi ahlakla bağdaşıyor?" Davutoğlu sözlerini söyle sürdürdü: "Ahlaki değerleri gelişmemiş demek senin ne haddine. Ahlaki değerlerimi İsrail ile Suriye'ye sorsun, ihtilaf yaşayan taraflara sorsun, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Cathrine Ashton'a sorsun. Ne diyecekler bakalım." Davutoğlu hukuki süreç başlatmayı da düşüneceğini söyledi.