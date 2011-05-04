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Dünya

DAVUTOĞLU'DAN FİLİSTİN İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI KAHİRE (A.A)

04 Mayıs 2011 22:14

-DAVUTOĞLU'DAN FİLİSTİN İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI KAHİRE (A.A) - 04.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni kurulacak Filistin hükümetinin uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğini söyledi.  Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Davutoğlu, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma müzakerelerinden sonra yaptığı açıklamada, varılan anlaşmadan dolayı Filistinlileri kutladı. Davutoğlu, uzlaşmanın bölgede çok önemli sonuçlar meydana getireceğini kaydederek, "Anlaşmanın en önemli sonucu, Filistinlilerin bundan sonra tek ses olmalarıdır" diye konuştu. Davutoğlu, "Yeni kurulacak Filistin hükümetini, uluslararası toplum tanımalıdır" dedi.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ortadoğu barış sürecinin, uzlaşmadan olumlu etkileneceğini ifade ederek, İsrail'e barış masasına dönme çağrısında bulundu. İsrail yönetiminin yerleşimci politikasını gözden geçirmesini isteyen Davutoğlu, "Bundan önce İsrail, barış sürecinin tıkanmasına Filistin tarafında muhatap bulamama argümanını öne sürüyordu. Şu anda Filistin'de birlik var ve muhatap da var. Bu durumda İsrail'in muhatabı var, barış görüşmelerine dönebilir" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca, Roma'da yapılacak Libya toplantısında Filistinli gruplar arasındaki gelişmeleri, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Avrupalı mevkidaşlarıyla paylaşacağını söyledi. Filistin konusunda yapılacak uluslararası konferansa Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının istenmesinden büyük bir memnuniyet duyacaklarını dile getiren Davutoğlu, eylül ayında BM'ye getirilecek Filistin'in tanınması önerisini destekleyeceklerini söyledi.  "Filistin devleti daha önce kurulmalıydı" görüşünü dile getiren Davutoğlu, 2007 yılı Mekke Anlaşması'nı hatırlatarak, "Umarım Mekke Anlaşması'ndan sonra olduğu gibi bu fırsat yine kaçmaz" diye konuştu.  Davutoğlu, Filistinli grupların uzlaşması için Türkiye'nin bugüne kadar çalıştığını ve Filistinlilere devamlı destek verdiğini hatırlatarak, bu anlaşmayı imzalamalarından dolayı Filistinlileri, katkılarından dolayı da Mısır hükümetini tebrik etti.

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