-DAVUTOĞLU: "HİÇBİR VATANDAŞIMIZ ÖLMEDİ" ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'ya gönderilen gemilerin bugün öğleden sonra Bingazi limanına ulaşmasını beklediklerini, gerekli izinlerin alındığını belirterek, ''Şu ana kadar hiçbir vatandaşımız ne yaralandı ne can kaybına uğradı" dedi. Davutoğlu, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bilgiler verdi. Hükümet olarak ilgili kurumlarla birlikte kapsamlı strateji geliştirdiklerini kaydeden Davutoğlu, Pazar günü durum kötüleştiği için bütün kurumların katılımıyla değerlendirme toplantısı yaparak birtakım kararlar aldıklarını söyledi. Bu kararların, temelde üç yol kullanılarak oradaki vatandaşların can güvenliğinin ve gerekirse tahliyelerinin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Havayolu üzerinden bazı tahliyeler gerçekleştirdik. Bini aşkın vatandaşımız havayoluyla tahliye edildi. Ancak Bingazi havalimanı olaylar dolayısıyla bütünüyle kontrol dışında kaldığı için hemen harekete geçtik ve bildiğiniz gibi hemen dün gemilerimiz hareket etti. Bugün öğleden sonra oraya ulaşacaklarını umut ediyoruz. Gerekli izinler alındı. Bingazi ve çevresinde 4857 vatandaşımız var. Tek tek bunların hangi fabrikalarda, nerelerde bulunduklarına dair bilgilerimiz de mevcut. Biz bu gemilerle 3000'e yakın vatandaşımızı tahliye edebileceğimizi düşünüyoruz." Başka gemilerin de hazırlandığını ve harekete geçtiğini, tahliye çalışmalarının devam edeceğini belirten Davutoğlu, Bingazi'den, gerekirse Trablus'tan da tahliyeler yapacaklarını söyledi. Üçüncü yol olarak da Mısır ve Tunus'tan karayoluyla geçişleri ve oradan da havayoluyla transferi planladıklarını vurgulayan Davutoğlu, bu yolu da ihtiyaten gündemde tutacaklarını anlattı. Davutoğlu şunları söyledi: "Bugün öğleden sonra Başbakan Yardımcımız Cemil Çiçek ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'la tekrar Dışişleri Bakanlığında kriz masasında bütün kurumlarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Şirketlerimizin durumlarıyla ilgili de Dış Ticaret Bakanımız Zafer Çağlayan yurt dışında olacağı için Dış Ticaret Müsteşarımız katılacak. Ve kapsamlı olarak bundan sonra atılacak adımları ele alacağız. Herkesin müsterih olmasını istiyoruz. Hükümetimiz ve bütün kurumlarımız büyük bir çaba ve dikkat içinde çalışmalarını yürütüyorlar." Son bir yılda farklı ülkelerden çok başarılı tahliyeleri gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Davutoğlu, bu konuda bütün kurumların çok önemli tecrübeleri olduğunu ifade etti. Gündemlerinde sadece Türk vatandaşlarının Libya'dan tahliyesinin olmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Libyalı kardeşlerimize de her türlü yardımın ulaşması için de bugün yapacağımız toplantıda ek tedbirler, kararlar almayı düşünüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kaderi de bizim vatandaşlarımız gibi bizim için kutsaldır. Ve onların ihtiyaçları konusunda da Türkiye her türlü tedbiri almaya kararlıdır" diye konuştu. Davutoğlu, 10'a yakın ülkenin de kendi vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'ye başvurduğunu belirterek, "Bu bir insani meseledir. Biz bütün bu ülkelerin vatandaşları için de neler yapabilirsek onları da yapmaya gayret edeceğiz" dedi. Bir gazetecenin, gemilerin hangi limana gideceği konusunda farklı bilgiler bulunduğunu hatırlatması üzerine Davutoğlu, bu konuda gerekli açıklamaların gerekli olduğu zaman yapılacağını söyledi. Bugün giden gemilerin Bingazi limanına doğru seyir halinde olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: "Ama bu, daha sonraki aşamada sadece Bingazi limanından tahliye gerçekleştirileceği anlamına gelmez. Trablus'tan da tahliye çalışmalarını planlıyoruz. Dolayısıyla tabii bütün bu çalışmaları yaparken mesafenin uzaklığını, bütün bunları da vatandaşlarımızın göz önüne alması lazım. Bir öncelikler sırlaması yaparak bütün bu ihtimalleri devreye sokmaya kararlıyız. Önemli olan şu anda, Elhamdülillah şu ana kadar hiçbir vatandaşımız ne yaralandı ne can kaybına uğradı. Vatandaşlarımızın sükunet içinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Bütün bu 25 bin vatandaşımızın hepsinin birden boşaltılmasına ihtiyaç yok, bunu da söyleyeyim. Öncelik sırlaması içinde ulaşabildiğimiz her yere en kısa sürede ulaşmak için tedbirleri alacağız." Kriz masasının 24 saat esasına göre çalıştığını anlatan Davutoğlu, gece kriz masasına gittiğini ve çalışmaları incelediğini kaydederek, 20'ye yakın çalışanın sürekli telefonlara cevap verdiğini söyledi. Gerekirse bu sayıyı da artırabileceklerini vurgulayan Davutoğlu, Libya'daki vatandaşların akrabalarının da merkezi aramaları nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve bütün telefonlara anında yetişmenin mümkün olmadığını ifade etti. Davutoğlu, "Ne gerekiyorsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gerekiyorsa bugün Dışişleri Bakanlığı mensupları 24 saat nöbet tutarlar. Bizim bakanlığımız bunu yapmıştı ve bundan sonra da gerekirse yapmaya hazırdır.