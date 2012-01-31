-Davutoğlu: "Dostluk kazansın" BELGRAD (A.A) - 31.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa'da fikir özgürlüğüne sahip çıkan milletvekilleri ve senatörlere teşekkür ederek, "Şimdi yapılması gereken sabırla Anayasa Konseyi'nin kararını beklemektir. Sürecin sonunda Türk-Fransız dostluğunun kazanmasını diliyorum" dedi. Bakan Davutoğlu, temaslarda bulunduğu Belgrad'da, Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için Meclis ve Senato'dan yapılan başvuruları AA'ya değerlendirdi. Davutoğlu şunları kaydetti: "Modern devletler fikir özgürlüğüne sahip ülkelerdir. Bu ilkeye sahip çıkan milletvekilleri ve senatörlerin varlığına olan inancımiz hep sabit kaldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sadece tarihin yargılanmaması için değil, fikir özgürlüğüne sahip çıktıkları için. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Eminiz ki anayasayı hakim kılacak bir şekilde bu süreci akim bırakacaktı. Her zaman hukukun siyasal değerlerin üzerinde kalması açısından da önemlidir. Anayasa Konseyine bu anlamda güveniyoruz. Bu süreçte imza toplanmasına katkıda bulunan milletvekillerine ve senatörlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ana kadar soğukkanlı kalan Türkiye kamuoyuna da teşekkür ediyoruz. Soğukkanlı beklemenin sonucu alınmıştır. Tarihin yargılanamayacağı, Türkiye-Fransa ilişkileri ve Türklerin ilişkileri de yeni bir ivme kazanacaktır. Rasyonalism çerçevesinde olumlu adımlar atılacaktır."