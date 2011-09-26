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Dünya

Davutoğlu, Zebari ile görüştü  NEW YORK (A.A)

26 Eylül 2011 22:27

-Davutoğlu, Zebari ile görüştü  NEW YORK (A.A) - 26.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'ta Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüştü.  66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Davutoğlu, bugün BM'deki temasları çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Zebari ile bir araya geldi.  Başında yalnızca görüntü alınmasına izin verilen toplantı, basına kapalı yapıldı. Görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da katıldı. 

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