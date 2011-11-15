-Davutoğlu, ''Zarar vermeyecek müeyyideleri uygulayacağız'' RABAT (A.A) - 15.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fas'taki Arap Birliği toplantısındaki istişarelere göre önümüzdeki dönemde Suriye ile ilgili en etkin ve Suriye halkına zarar vermeyecek müeyyideleri uygulamaya kararlı olduklarını bildirdi. Resmi ziyaret ve Türk-Arap İşbirliği Forumu 4. dışişleri bakanları toplantısına katılmak için bu sabah saatlerinde Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Davutoğlu, ilk olarak eski Fas Kralı 5. Muhammed'in Mozolesi'ni ziyaret ederek, çelenk koydu. Beraberindeki heyet ile mozolede saygı duruşunda bulunan ve dua eden Davutoğlu daha sonra da Fas Dışişleri Bakanı Taib Fassi Fihri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Bakan Davutoğlu, Suriye'de Türkiye de dahil bazı ülkelerin dış temsilciliklerine yapılan saldırıların ardından resmen özür dilenip dilenmediği sorusuna karşılık olarak, diplomasinin temel bir ilkesi bulunduğunu, dış temsilciliklerin onları barındıran ülkenin sorumluğunda olduğunu belirterek, bu temsilcilikleri korumanın o ülkenin onuru olduğunu vurguladı. Türkiye'deki temsilciliklerin de Türkiye'nin koruması altında olduğunu söyleyen Davutoğlu, bu durumun Suriye için de geçerli olduğunu bildirdi. Davutoğlu şunları kaydetti: "Hangi ülke olursa olsun bir başka ülkenin kendisinde bulunan elçiliklerini koruyamıyorsa, bayrağının konsoloslukları önünde yakılmasına izin veriyorsa, bu çok ciddi bir devlet fonksiyonu eksikliğidir. Artık bu devletin kendi güvenliğini, onuru haline gelmiş olan dış temsilcilikleri koruyamadığı anlamına gelir." Bakan Davutoğlu bu hususa ilişkin mesajlarını kararlı ve açık bir şekilde Suriye tarafına ilettiklerini belirterek, "Kimse bizim dış temsilciliklerimizdeki görevlilerimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı sayılan o temsilciliklere tecavüz edilmesine sessiz kalamaz" diye konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in dün basın toplantısında özür dilediğini hatırlatan Davutoğlu, "Ancak biz mutlak ve kesin anlamda bu korumanın sağlanmasını talep ediyoruz. Bu özrün de sadece basın önünde değil resmen ve diğer ülkelerden de yani Suudi Arabistan ve Katar'dan da dilenmesini bekliyoruz. Bu temel devlet ilkesine saygı duyulmasını beklemek hakkımızdır" dedi. Davutoğlu, bundan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak yarınki Türk-Arap İşbirliği Forumu toplantısında bu konuyu da ele alacaklarını söyleyerek, Suriye için Arap Birliği'nin tedbirlerini desteklediklerini kaydetti. "Buradaki istişarelere göre de önümüzdeki dönemde en etkin ve Suriye halkına zarar vermeyecek müeyyideleri uygulamaya kararlıyız" diyen Bakan Davutoğlu, ancak bu adımları Arap Birliği ile istişare içinde uygulamaya kararlı olduklarını da kaydetti.